Colo Colo y Coquimbo Unido han mantenido contacto permanente en medio del mercado de fichajes para el 2026. El Cacique se ha interesado en algunas figuras de un Pirata que quiere retener a toda costa a un jugador que terminó su préstamo y debe volver a Pedrero: Cristián Zavala.

El extremo fue uno de los pilares de la segunda rueda y, luego de no sumar minutos con Jorge Almirón, fue campeón con los Aurinegros. Ahora, pensando en la Copa Libertadores, el club lo quiere en su plantel pero debe negociar con un rival directo el año que viene y que puede usarlo como moneda de cambio.

Y es que si bien no es la fórmula que quieren, en el Cacique reconocieron que ahora están dispuestos a conversar sobre un trueque. ¿Por quién? Nada menos que Bruno Cabrera, uno de los defensas que quieren pero que depende de que se vaya Alan Saldivia.

Después de el portazo a Francisco Salinas, parecía que Colo Colo no tendría forma de negociar por Bruno Cabrera con Coquimbo Unido. El Cacique quiere al defensor, pero luego de dejarlos pagando con el lateral, las relaciones no quedaron muy bien.

Aunque hay un nombre que puede cambiar las cosas y ese es Cristián Zavala. El extremo interesa para el 2026 en los Piratas y debe sentarse a hablar con el Eterno Campeón. “Estamos conversando con la gente de Coquimbo para ver cuál va a ser la situación. Nosotros tenemos un porcentaje y esas conversaciones se llevan en forma paralela“, dijo Aníbal Mosa este martes en la presentación de Matías Fernández Cordero.

Pero más tarde se le preguntó a Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo, quien se refirió a los refuerzos que miran como central zurdo. “Por lo general nuestro mercado no hemos encontrado y por eso estamos buscando fuera. Eso viene en un rato más, que vamos a tener definiciones“.

Fue tras ello que el ex portero entró de lleno al caso de Cristián Zavala. “Lo de Cristián puede ser que haya negociación por un jugador que nos interese en Coquimbo Unido“, reconoció.

Ahí reveló que en el club están dispuestos a un trueque, pero que “no es lo ideal. A Colo Colo le gustaría que si tienen intención de buscar un jugador nuestro prestarlo con un cargo o una venta en ciertas condiciones. Todo es posible en este momento“.

¿Cuáles fueron los números de Cristián Zavala en 2025?

Cristián Zavala cerró la temporada 2025 disputando un total de 24 partidos oficiales entre Colo Colo y Coquimbo Unido. En ellos aportó con 2 goles y 5 asistencias en los 1.457 minutos que sumó dentro de la cancha, la mayoría con los Piratas.