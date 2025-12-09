Cristián Zavala es uno de los jugadores que quedó en el aire luego del final de la Liga de Primera 2025. El extremo fue figura en el campeón Coquimbo Unido, pero ahora debe definir qué es lo que pasará con su carrera, la que dependerá de Colo Colo.

Luego de irse a mitad de año por no ser considerado por Jorge Almirón, la Bala regresó a los Piratas y lo hizo para terminar siendo clave. Pero con contrato aún vigente, en el Estadio Monumental deben tomar una decisión y, para meter presión, el jugador hizo una particular movida.

Antes de partir de vacaciones, el extremo aprovechó para dejar un importante aviso a quienes deben definir su futuro. Esto, con la idea de comenzar la pretemporada 2026 en el lugar donde jugará.

Cristian Zavala pone plazo límite para definir su futuro entre Colo Colo y Coquimbo Unido

Para no volver con dudas, Cristián Zavala se plantó firme tanto con Colo Colo como con Coquimbo Unido. El extremo no perderá el tiempo y dejó en claro que comenzará su pretemporada 2026 en el lugar donde pretende jugar.

Cristián Zavala renació en Coquimbo Unido y debe volver a Colo Colo para ver qué pasará con su carrera. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores de Radio ADN dio a conocer su situación. “A propósito de Zavala, esta semana se tendrá que avanzar y bastante si es que retornará o se queda en Coquimbo“.

Eso no fue todo, ya que Cristián Zavala pidió tener todo listo antes del inicio de la pretemporada de ambos clubes. “Sale de vacaciones y, si no me equivoco, Coquimbo retorna el 29 (de diciembre), Colo Colo el 3 (de enero) y puso como fecha tope el 28 (de diciembre) para saber si comenzará la pretemporada con Coquimbo o debe volver“.

Aunque más allá de sus ganas de tener una revancha en Colo Colo, tiene claro que Coquimbo Unido le ofrece algo más que atractivo. “Quiere jugar Copa Libertadores, sin duda”.

Esto deja en completa incertidumbre lo que pasará con la carrera del extremo. Tiempo atrás tuvo opciones de ir a México y ahora que Esteban González va al Querétaro, podría esperar un llamado.

Cristián Zavala define su futuro en Colo Colo o Coquimbo Unido. La Bala no quiere cometer los mismos errores del pasado y ruega para que todo quede definido a más tardar este domingo.

¿Cuáles fueron los números de Cristián Zavala esta temporada?

Entre Colo Colo y Coquimbo Unido, Cristián Zavala logró disputar un total de 24 partidos oficiales en la temporada 2025. En ellos aportó con 2 goles y 5 asistencias en los 1.457 minutos que estuvo dentro de la cancha.