El Colo Colo del 2026 se comienza a armar tanto con posibles arribos como con salidas. El Cacique se prepara para una poda masiva que puede dejar a varios afuera y hay uno que se está adelantando: Alan Saldivia.

El defensor, que tuvo una de sus temporadas más bajas con el Eterno Campeón, volvió recién de una lesión, pero con la mira puesta en el exterior. Ya desde mitad de año, cuando lo vino a buscar Vasco da Gama y dos clubes de la MLS que quedó con ganas de dar el salto.

Si bien no han llegado ofertas hasta ahora al Estadio Monumental, el zaguero uruguayo no pierde el tiempo. Y es que este martes se conoció que su agente le está buscando equipo para la próxima campaña lejos de Chile y con un destino claro.

Alan Saldivia quiere dejar Colo Colo para irse a la MLS

El futuro de Alan Saldivia parece estar más lejos que cerca de Colo Colo. El defensor está buscando la forma de dejar el Cacique para partir al extranjero y apela al interés de unos viejos conocidos.

Alan Saldivia negocia su salida de Colo Colo en 2026. Foto: Photosport.

Este martes el periodista Cristián Alvarado reveló en Los Tenores de Radio ADN que el uruguayo está negociando por al lado. “Tiene el deseo de partir, lo de Estados Unidos está vigente“, lanzó.

A mitad de año el Houston Dynamo de la MLS fue el que estuvo a nada de llevárselo, pero un error administrativo de última hora frenó todo. Ahora, ya recuperado de su lesión, tratará de acercarse una vez más para ver si se concreta.

Es por esta misma razón que su agente se fue a dar una vuelta por esas tierras para ver qué chances hay de sacarlo antes de fin de año. “Su representante estuvo allá, veremos si hacen la bajada“.

Cabe recordar que en el Eterno Campeón se preparan para las salidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas en esa zona de la cancha. Perder otro nombre lo dejaría sólo con Jonathan Villagra, Bruno y Daniel Gutiérrez, a los que les dieron pocos minutos.

Colo Colo espera a lo que pasará con el futuro de Alan Saldivia en el 2026. El defensor está tratando de volver a negociar con la MLS y así dar el salto que tanto quiere después de un año para el olvido en el Cacique.

¿Cuáles son los números de Alan Saldivia en Colo Colo?

En todos sus años en Colo Colo, Alan Saldivia ha logrado disputar un total de 95 partidos oficiales. En ellos ha aportado con 3 asistencias y no tiene goles en los 7.977 minutos que acumula dentro del campo de juego.