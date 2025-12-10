Han comenzado los balances de una temporada para el olvido en Colo Colo, lo que traerá decisiones importantes. El mal año que tuvo el Cacique obliga a cambios en la interna, donde hay jugadores que podrían estar viviendo sus últimos días.

Uno de ellos es Claudio Aquino, quien llegó como uno de los fichajes más destacados del fútbol chileno pero terminó sin pena ni gloria. El 10 mostró chispazos, pero nunca logró revivir esa versión que lo transformó en el mejor jugado de Argentina.

La salida de Jorge Almirón fue un golpe duro para el ex Vélez Sarsfield, quien desde hace rato está coqueteando con volver al otro lado de la cordillera. Algo que no ven con malos ojos en el Cacique y más luego de la lapidaria visión que entregó Fernando Ortiz sobre él.

Claudio Aquino más afuera que adentro del Colo Colo 2026

Si bien todavía tiene contrato, el futuro de Claudio Aquino podría estar lejos de Colo Colo. Siendo uno de los más criticados en el terrible centenario del Cacique, está atento a algún llamado para volver a Argentina.

Claudio Aquino puede estar viviendo sus últimos días en Colo Colo. Foto: Photosport.

Esto, considerando especialmente la visión que tiene Fernando Ortiz sobre su rol. El periodista Cristián Alvarado reveló este miércoles en Los Tenores de Radio ADn que al Tano el 10 “no lo convence del todo“.

Publicidad

Publicidad

De hecho, el entrenador ha jugado algunos partidos con Claudio Aquino desde el banquillo, algo que deja en evidencia su sentir. “Si bien tiene cosas que le agradan al Tano, sienten que es reemplazable“.

ver también Marcelo Barticciotto sin filtro: “Dices que amas a Colo Colo, que es lo más grande y después te quieres ir”

La situación deja al argentino a la espera de una decisión, la que puede llegar esta tarde. La reunión de directorio que definirá el futuro de Fernando Ortiz será clave para saber cómo es que se armará el plantel para el 2026.

Por ahora, son varios los jugadores que arman las maletas en el Estadio Monumental y la lista puede aumentar aún más. Si el trasandino aparece en ella todavía está en duda, pero sí quedó claro que no tiene asegurada una camiseta de titular.

Publicidad

Publicidad

Claudio Aquino no rindió como se esperaba y en Colo Colo pueden abrirse a su salida. El 10 espera por la decisión del Cacique con su situación y así saber si es que tendrá una oportunidad de revancha.

¿Cuáles fueron los números de Claudio Aquino esta temporada?

Claudio Aquino cerró la temporada 2025 con Colo Colo disputando un total de 41 partidos oficiales. En ellos aportó con 6 goles y 5 asistencias en los 2.957 minutos que acumuló dentro de la cancha.