O’Higgins lo descartó y se le vino el mundo encima. Joaquín Montecinos habría tenido una especie de rebeldía en su paso por el Capo de Provincia, cuando tuvo la posibilidad de salir en el mercado de pases de mitad del 2025.

Fue un drama que incluso traspasó el fútbol. El futbolista subió un video explicando su situación en redes sociales, pese a que era evidente que había sido cortado por querer fichar con Colo Colo.

En junio jugó su último partido con O’Higgins de Rancagua y, tras esto, tuvo que buscar un nuevo club en territorio chileno. Su contrato con Tijuana se acabó y con el pase en mano llegó, finalmente, a Deportes Limache.

Habló de su llegada a Limache

Ya con la cabeza más fría y con el agua pasada bajo el puente, Joaquín Montecinos decidió abrirse a hablar con la prensa. Lo hizo en Radio ADN, donde no solamente narró su llegada al Tomate Mecánico, sino también su propio Desastre de Rancagua.

“Pensé que iba a ser una decisión más complicada, en un principio, pero la confianza que me ha brindado el club ha sido esencial. Necesito retomar después de no haber jugado todo este tiempo. Entonces, voy a un lugar donde me quieren y eso es lo primordial para continuar mi carrera“, enfatizó el nuevo refuerzo de Deportes Limache sobre su llegada al club.

¿Y sobre lo que pasó en Rancagua?

Respecto a lo acontecido en O’Higgins, Montecinos aseguró que fue transparente y que no le mintió a nadie. “Fui a hablar con el cuerpo técnico y ellos tomaron su decisión. Yo en ningún momento me bajé y dije: ‘no juego nunca más en O’Higgins’. Eso es falso. Simplemente, fui a expresar lo que estaba sucediendo y creo que me castigaron muchísimo“, reforzó el extremo, que será parte del equipo de la Quinta Región.

¿Cuáles fueron los números de Joaquín Montecinos en 2025?

El extremo derecho jugó 18 partidos en O’Higgins, cinco de ellos por Copa Chile y el resto por la Liga de Primera 2025. En ese tiempo, hizo tres goles en total y dio dos asistencias.