El mensaje de Joaquín Montecinos tras la salida de Paqui Meneghini de O’Higgins

Después de que se confirmara la salida de Paqui Meneghini de O'Higgins, Joaquín Montecinos dejó este mensaje

Por Javiera García L.

Este mensaje dejó Joaquín Montecinos
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEste mensaje dejó Joaquín Montecinos

Uno de los movimientos más importantes del mercado de fichajes del fútbol chileno se dio este lunes, porque U. de Chile confirmó que Paqui Meneghini será su próximo entrenador.

Después de que se confirmara su salida de O’Higgins, el directorio de Azul Azul informó el inicio de negociaciones con Meneghini. Así, el DT de 37 años reemplazará a Gustavo Álvarez.

“Se ha llegado a un acuerdo mutuo (con Gustavo Álvarez) para no seguir trabajando durante el 2026 (…) De manera unánime, se decidió que contar con el entrenador Francisco Meneghini“, confirmó Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, este lunes.

La noticia de inmediato generó reacciones. Y la más inesperada de todas vino de parte de Joaquín Montecinos. “Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad“, firmó en redes sociales.

La publicación de Joaquín Montecinos tras la noticia de Paqui Meneghini

La publicación de Joaquín Montecinos tras la noticia de Paqui Meneghini | Photosport

El palo de Joaquín Montecinos a Paqui Meneghini

Y es que Joaquín Montecinos y Paqui Meneghini tuvieron un complicado 2025. El delantero apuntó contra el entonces DT de O’Higgins por exponerlo en medio de su intento de llegar a Colo Colo en el pasado mercado de invierno.

“No soy entrenador, soy persona, y lo primero que pienso en una circunstancia así es cómo proteger al plantel. Hay una familia atrás. Mi nombre se manchó horrible, fue demasiado”, dijo el jugador hace unos meses.

“He ido de frente siempre, no voy a revelar secretos de camarín. Al jugador se debe proteger, por más que el DT sea el jefe, debe haber respeto a nosotros como jugadores y nuestra familia“, agregó.

