Mercado de fichajes: Joaquín Montecinos deja la cesantía y es el refuerzo de lujo de Limache

El veloz delantero tiene nuevo equipo tras ser desvinculado de O'Higgins en pleno desarrollo de la Liga de Primera 2025.

Por Carlos Silva Rojas

Joaquín Montecinos vuelve a la Liga de Primera.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTJoaquín Montecinos vuelve a la Liga de Primera.

Una de las historias que marcó a la Liga de Primera en 2025 la protagonizó Joaquín Montecinos, quien intentó dar un paso en su carrera y se quedó sin nada.

El veloz puntero tenía contrato con O’Higgins y gozaba de regularidad en el cuadro celeste, sin embargo, Colo Colo tocó la puerta del jugador y quiso partir a Macul a mitad de año, algo que no se materializó.

Montecinos pidió no jugar en el Capo para tener la chance de jugar por los albos en el segundo semestre, pero en el Monumental desistieron de la contratación y se quedó sin pan ni pedazo, ya que terminó rescindiendo contrato en la tienda de Rancagua.

Joaquín Montecinos cierra un acuerdo con Deportes Limache

Tras casi medio año sin ver acción, Joaquín Montecinos vuelve al ruedo en la Liga de Primera, puesto que es el flamante refuerzo de Deportes Limache.

El ex Xolos de Tijuana llega a la tienda tomatera en calidad de libre, ya que su contrato con el equipo mexicano expira a finales de 2025 y arriba al cuadro que logró mantenerse en Primera.

Joaquín Montecinos vuelve a la Liga de Primera. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Montecinos viene para ser el reemplazante de Luis Guerra, quien es uno de los jugadores más cotizados en el mercado de fichajes, siendo seguido por Palestino, Everton y Audax Italiano.

