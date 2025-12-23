Este centrodelantero fue campeón en Colo Colo y estuvo muy cerca de reforzar a la U de Chile al tiempo después. Se trata de un uruguayo que ha jugado en un alto nivel en Barcelona de Ecuador y también registra otros tres clubes del fútbol chileno en su bitácora.

Las referencias son para Octavio Rivero, quien ganó el torneo Transición en 2017 bajo la tutela del argentino Pablo Guede, flamante entrenador de Alianza Lima en Perú. “Fue un año bastante complicado. Se terminó de la peor manera con la noticia que recibimos de nuestro compañero y en mi caso amigo Mario”, dijo el ariete charrúa.

Se refería al asesinato del lateral izquierdo Mario Pineida, quien fue muerto a tiros en una carnicería ubicada al sector norte de Guayaquil. “Fue algo muy triste que nos pegó a todos. Se suma a la situación del club, que no terminó como hubiéramos querido. Pero así es el fútbol, nos vamos a descansar. No puedo hacer un análisis muy profundo”, expuso Rivero, ex O’Higgins, Unión La Calera y Unión Española.

Así celebró Octavio Rivero uno de los goles que le anotó a Universidad de Chile. (Marcelo Hernandez/Photosport).

“Lo dije en su momento, expliqué lo que pensaba. Sigo pensando lo mismo, obviamente ha cambiado un poco todo lo que se ha vivido. Lastimosamente esta situación es insostenible. Tanto yo como el grupo la hemos pasado mal este último tiempo”, expresó el ex Defensor Sporting sobre su continuidad en el cuadro amarillo.

Rivero añadió que “esperemos que esto cambie, así es muy difícil seguir. Tengo contrato y habrá que ver, me quiero ir de vacaciones y desconectar un poco con la familia. Este último tiempo fue bastante intenso, sobre todo por lo de Mario, que me afectó bastante”. Vale decir, dejó abiertas de par en par las puertas de salida.

Octavio Rivero, el ex Colo Colo que negoció con U de Chile felicita a Independiente del Valle

Por supuesto que Octavio Rivero tiene recuerdos de Colo Colo, donde coincidió con Matías Zaldivia, defensor puntal en la U de Chile. Forjaron una amistad cercana e incluso compartieron vacaciones. “Mi contrato es hasta 2027. Hay que ver qué pasará”, expuso el charrúa de 33 años sobre su lazo con el Barcelona.

También reveló sus felicitaciones a Independiente del Valle. Se encontró con el DT, quien dejó el club y asumió en Universitario de Lima. “Con Rabanal nada, nos saludamos, lo felicité por el torneo como a todos los jugadores de IDV. Hicieron un gran año”, manifestó Rivero.

“Son los justos campeones y hay que saber reconocer cuando el rival es superior y hace bien las cosas”, manifestó Octavio Rivero, quien también le dedicó elogiosas palabras para el español Ismael Rescalvo, quien terminó la temporada como DT de Barcelona.

Octavio Rivero aguanta la marca de Lucas Martínez-Quarta de River Plate en la Libertadores. (Marcelo Endelli/Getty Images),

Frente a eso, Rivero planteó que “hizo un buen trabajo, se vio una gran mejoría, aunque no se reflejó en los resultados. La situación que vivimos afecta a todas las partes. Perdemos todos y ganamos todos acá, somos un equipo. Habrá que pensar y hablar bien, este es un club grande que persigue mucho. Hay que estar convencido, no estar por estar”, sentenció. El tiempo dirá si finalmente desembarca en el Centro Deportivo Azul…

