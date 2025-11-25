En una historia que lo tiene totalmente divorciado con Barcelona de Guayaquil, el futuro de Octavio Rivero tuvo un nuevo capítulo. Eso, en medio del constante interés de U de Chile por sumarlo y, ahora último, de Colo Colo.

“Hay algo que se especula y no me gusta. Se dice que me lesioné o que no quiero jugar porque me quiero ir. Eso no es así. Yo estoy comprometido 100% con el club”, partió diciendo el uruguayo, en Radio Diblu.

Y la furia del jugador no se hizo esperar, teniendo en cuenta que desde el fútbol chileno volverán a contar con él. Si bien no desmintió una posible salida, le mandó directo recado a los interesados.

¿Octavio Rivero rumbo al fútbol chileno?

Molesto ante los cuestionamientos a su compromiso con Barcelona de Ecuador, Octavio Rivero salió con todo a enfrentar los micrófonos. Ahí, dejó en claro que hasta fin de año no pensará ni en la U, ni Colo Colo, ni ninguna otra oferta.

“Tengo contrato acá, estoy contento y ojalá las cosas puedan cambiar el año que viene, porque eso es fundamental para este club”, dijo el charrúa, quien hizo una fuerte autocrítica posteriormente.

Es que sus incendiarias frases le han pasado la cuenta, por lo que asumió que “por momentos me gana mi personalidad, mis ganas de mejorar y de querer lo mejor para el club. Por ahí a veces digo cosas en caliente”.

“Cuando termine el año habrá que hacer un balance, pero yo quiero ser campeón con este club”, cerró, dejando la ventana abierta para una posible salida ante el interés desde Chile.