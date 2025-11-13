Universidad de Chile ya está trabajando en su plantel para la temporada 2026, donde hay varios nombres que comienzan a rondar por las oficinas del Centro Deportivo Azul en el mercado de fichajes.

Uno de ellos es un viejo anhelo del técnico Gustavo Álvarez y que fue la gran teleserie de los azules en el verano 2025, pero quien finalmente no llegó como refuerzo a los azules.

Se trata de Octavio Rivero, el delantero que está en Barcelona de Ecuador, donde se ha abierto a la opción de salir del club, por lo que nuevamente la U aparece en el horizonte.

Pero hay un gran problema con esa situación, porque aseguran que si los azules quieren contar con el argentino ex Colo Colo tienen que romper el chanchito y poner 3 millones de dólares.

La U volverá a la carga por Octavio Rivero.

¿Cuánto le piden a la U por Octavio Rivero?

Es el medio Cancha Ecuador donde se afirma que el pase está avaluado en 3 millones de dólares, una cifra que se escapa de todo plan que tiene la U para sus refuerzos.

Los azules buscan un nuevo goleador, donde es casi segura la salida de Nicolás Guerra y Rodrigo Contreras, además que si quieren quedarse con Lucas Di Yorio deben poner un poco más de 2 millones de dólares al Athletico Paranaense.

Por lo mismo, el precio que le han puesto al delantero de Barcelona de Ecuador lo aleja inmediatamente de los planes que tiene la U, donde empezarían a mirar a otros nombres en la lista.

En ese sentido, Rivero también está señalado en el Atlético Nacional de Colombia y hasta en Alianza Lima, por lo que si quieren negociar tendrán mucha competencia por delante.

