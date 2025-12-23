Después de varios días de negociaciones, U. de Chile llegó a un acuerdo para la salida de Gustavo Álvarez de la banca azul. Su reemplazante será Francisco Meneghini, DT recién salido de O’Higgins.

“Se ha llegado a un acuerdo mutuo (con Gustavo Álvarez) para no seguir trabajando durante el 2026 (…) De manera unánime, se decidió que contar con el entrenador Francisco Meneghini“, confirmó Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, este lunes.

Álvarez tenía contrato vigente con la U, pero no los deseos de continuar. Por eso negoció su salida, donde debía pagar una cláusula de salida de 1.2 millones de dólares, pero lo cierto es que el entrenador terminará pagando bastante menos.

Según El Mercurio, el DT pactó su salida “a cambio de un monto que rondaría los 200 mil dólares, que será cancelado por su desconocido nuevo empleador“.

Gustavo Álvarez pagará solo 200 mil de los 1.2 millones de su cláusula de salida | Photosport

Por qué Gustavo Álvarez pagará menos por su salida de U. de Chile

La razón de este monto, bastante menor al inicial, es que el contrato de Gustavo Álvarez presentaba una irregularidad importante que dejaba al entrenador con libertad de actuar. Y es que el contrato se podía renovar de forma unilateral por parte de la U, algo que no era legal.

Así lo confirmaron en Radio ADN, donde agregaron que, ante esta complicada situación, a la gerencia deportiva se le presentaron dos opciones: ir a juicio o llegar a un acuerdo. Terminaron eligiendo la segunda.