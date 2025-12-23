Johnny Herrera escuchó atentamente la rueda de prensa de Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, quien dejó claro que la negociación con el nuevo DT de U de Chile será por Francisco Meneghini. Fue en una votación unánime que Paqui se ganó aquel derecho.

Todo ocurrió el mismo día en que O’Higgins comunicó la salida de su director técnico, a quien le dejaron un palito en la declaración pública. “Pese a la voluntad del club, el cuerpo técnico decidió no analizar la propuesta de renovación”, informó el Capo de Provincia, que jugará la Copa Libertadores el año entrante.

Pues bien, este legendario portero del Romántico Viajero se tomó esta determinación de la mejor manera. Puso casi todas sus fichas por el buen funcionamiento de Paqui en el Centro Deportivo Azul. “Lo conozco bien, le seguí su campaña y no sé si es darle un respaldo a él, pero es hablar bien de él por cómo es como entrenador”, aseguró el angolino en Todos Somos Técnicos.

Herrera añadió que “conozco a su preparador físico, Gonzalo (Fellay). Es gente muy capacitada, un técnico muy atrevido y bien táctico. Fue ayudante mucho tiempo, primero de Marcelo Bielsa y luego con la campaña exitosa en la U y la selección con profesor Sampaoli”.

Francisco Meneghini se convertirá pronto en el DT de Universidad de Chile. (Felipe Zanca/Photosport).

Para el Superboy, cuestiones fundamentales para que el proceso de Meneghini en el Bulla resulte. “Esa es la línea que tiene para trabajar y dirigir a su equipos, achicar espacios e ir adelante. Si me preguntaban del medio era el principal candidato”, argumentó el comentarista de TNT Sports en el programa estrella del citado canal.

Johnny Herrera apoya la llegada de Paqui a U de Chile: “Es el minuto correcto”

Para Johnny Herrera, que la U de Chile haya escogido a Paqui Meneghini como director técnico titular en 2026 es positivo. “Llega en su minuto correcto”, expuso el otrora arquero de los azules sobre este DT, quien ya contabiliza experiencia en Audax Italiano, Unión La Calera, Everton de Viña del Mar y O’Higgins de Rancagua.

“Salió de everton en forma que no fue justa. No tuvo un inicio tan bueno, pero fue donde se apuro la dirigencia de Everton. Creo que es el indicado para la U”, apuntó Herrera, quien de todas maneras piensa que la gerencia deportiva tendrá ardua tarea en el mercado de fichajes.

Paqui Meneghini dirigirá a la U, donde ya trabajó en el fútbol joven y fue ayudante de Sebastián Beccacece. (Jorge Loyola/Photosport).

Ante eso, Herrera planteó que “le tienen que traer un par de jugadores acordes, tienen una base que es muy buena”. Algún delantero tendrá que llegar para paliar la salida de Lucas di Yorio, el goleador del equipo, quien emigrará al Santos Laguna de México.

Así les fue a Universidad de Chile y O’Higgins en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Tanto O’Higgins como Universidad de Chile quedaron en la parte alta de la tabla, pero sólo los celestes lograron un cupo a la Copa Libertadores. El Bulla, en tanto, ganó un boleto para la Copa Sudamericana.

