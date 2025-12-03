Universidad de Chile empató con Coquimbo Unido por la penúltima fecha de la Liga de Primera y sólo un milagro le entregará el Chile 2 a los azules, esto después de haber sido candidato al título que finalmente ganó Coquimbo.

Pero la U no sólo desperdició el cupo directo a Copa Libertadores considerando que obtener el Chile 2 es muy difícil. El Chuncho también se está quedando sin el Chile 3 y por ahora sólo clasifica a Copa Sudamericana.

Como si fuera poco, el entrenador Gustavo Álvarez anunció que se va de la U pese a tener contrato. Entre sus argumentos, el DT manifestó una falta de compromiso de la directiva para ponerse objetivos altos y acomodar los esfuerzos económicos para aquello.

ver también Esto es lo que tiene que pasar para que la U de Chile se meta a la Copa Libertadores 2026

U. de Chile: ¿gerente deportivo sin pantalones?

En conversación con La Magia Azul, Johnny Herrera lanzó dardos al gerente deportivo de la U, Manuel Mayo, a quien culpó de no ser más firme en su cargo para liderar un proyecto competitivo que se acomodara a los requerimientos del entrenador.

Johnny Herrera le da a Mayo en Universidad de Chile por no jugársela.

“Se notó que faltó ese empujoncito de parte del gerente deportivo, quien de pronto tiene que ponerse los pantalones y ponerse firme para lo que quiere el club y dejar de lucrar tanto”, dijo Herrera.

Publicidad

Publicidad

El ex arquero e ídolo de los azules sentenció que “uno entiende cómo trabajan las sociedades anónimas, que siempre buscan ganancias, pero puso en riesgo clasificar directo a una Copa Libertadores por no traer un par de refuerzos que pedía el técnico, que veía que estaba faltando“.

ver también Tabla de posiciones: U de Chile casi pierde de vista el Chile 2 contra Coquimbo, en medio de un terremoto

Cabe recordar que la U perdió el título 2024 ante Colo Colo. Esta temporada cometió el mismo error y a mediados de año tampoco se reforzó como pedían los desafíos del Chuncho, que se desinfló en el torneo local la segunda rueda con Coquimbo como flamante campeón.