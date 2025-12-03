Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Johnny Herrera le pega y responsabiliza a Manuel Mayo en U de Chile: “Tiene que ponerse los pantalones”

Johnny Herrera se lanza en picada contra uno que se estaba salvando de las críticas en Azul Azul: el gerente deportivo, Manuel Mayo.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Herrera le da a Mayo en la U como responsable por ponerle poco empeño.
© PhotosportHerrera le da a Mayo en la U como responsable por ponerle poco empeño.

Universidad de Chile empató con Coquimbo Unido por la penúltima fecha de la Liga de Primera y sólo un milagro le entregará el Chile 2 a los azules, esto después de haber sido candidato al título que finalmente ganó Coquimbo.

Pero la U no sólo desperdició el cupo directo a Copa Libertadores considerando que obtener el Chile 2 es muy difícil. El Chuncho también se está quedando sin el Chile 3 y por ahora sólo clasifica a Copa Sudamericana.

Como si fuera poco, el entrenador Gustavo Álvarez anunció que se va de la U pese a tener contrato. Entre sus argumentos, el DT manifestó una falta de compromiso de la directiva para ponerse objetivos altos y acomodar los esfuerzos económicos para aquello.

Esto es lo que tiene que pasar para que la U de Chile se meta a la Copa Libertadores 2026

ver también

Esto es lo que tiene que pasar para que la U de Chile se meta a la Copa Libertadores 2026

U. de Chile: ¿gerente deportivo sin pantalones?

En conversación con La Magia Azul, Johnny Herrera lanzó dardos al gerente deportivo de la U, Manuel Mayo, a quien culpó de no ser más firme en su cargo para liderar un proyecto competitivo que se acomodara a los requerimientos del entrenador.

Johnny Herrera le da a Mayo en Universidad de Chile por no jugársela.

Johnny Herrera le da a Mayo en Universidad de Chile por no jugársela.

Se notó que faltó ese empujoncito de parte del gerente deportivo, quien de pronto tiene que ponerse los pantalones y ponerse firme para lo que quiere el club y dejar de lucrar tanto”, dijo Herrera.

Publicidad

El ex arquero e ídolo de los azules sentenció que “uno entiende cómo trabajan las sociedades anónimas, que siempre buscan ganancias, pero puso en riesgo clasificar directo a una Copa Libertadores por no traer un par de refuerzos que pedía el técnico, que veía que estaba faltando“.

Tabla de posiciones: U de Chile casi pierde de vista el Chile 2 contra Coquimbo, en medio de un terremoto

ver también

Tabla de posiciones: U de Chile casi pierde de vista el Chile 2 contra Coquimbo, en medio de un terremoto

Cabe recordar que la U perdió el título 2024 ante Colo Colo. Esta temporada cometió el mismo error y a mediados de año tampoco se reforzó como pedían los desafíos del Chuncho, que se desinfló en el torneo local la segunda rueda con Coquimbo como flamante campeón.

Lee también
Johnny Herrera se la juega por el DT de la U: "Sería un error no ir por él"
U de Chile

Johnny Herrera se la juega por el DT de la U: "Sería un error no ir por él"

El regalón de Johnny Herrera que suena como refuerzo en la U
U de Chile

El regalón de Johnny Herrera que suena como refuerzo en la U

Johnny se mete en el arco de la UC: "No sé si está para Libertadores"
Universidad Católica

Johnny se mete en el arco de la UC: "No sé si está para Libertadores"

Los detalles del cara a cara del Sifup con Charles Aránguiz
U de Chile

Los detalles del cara a cara del Sifup con Charles Aránguiz

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo