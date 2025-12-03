Es tendencia:
Copa Libertadores

Esto es lo que tiene que pasar para que la U de Chile se meta a la Copa Libertadores 2026

El cuadro laico tendrá que remar con todas sus fuerzas en la última fecha del torneo nacional. Aún hay chances de clasificar a Lali.

Por Jose Arias

Año extraño para los dos más grandes de Chile. Colo Colo está prácticamente fuera de la Copa Sudamericana, en medio de su Centenario, y Universidad de Chile también tiene muy difícil meterse en la Copa Libertadores, pese a ser el supuesto equipo sensación del campeonato.

Entre medio, sucedieron varias cosas que determinaron el rendimiento de ambos equipos. En el caso del Cacique, problemas más internos que externos. La U, por su parte, alega la falta de empatía de parte de la ANFP, que a algunos les reprograma partidos y a otro no.

Pero, ojo, todavía no hay que tirarse al suelo a llorar. Universidad de Chile aún puede clasificar a Copa Libertadores. Eso sucederá, además, enviando a Iquique a la Primera B, pues es el último rival en la calendarización del equipo dirigido por Gustavo Álvarez.

¿Qué tiene que pasar para que veamos a la U en Libertadores?

No es un único resultado el que tiene que darse para que la Universidad de Chile repita su periplo en la Copa Libertadores. Además, el Romántico Viajero tendrá que esperar resultados paralelos.

Lo primero que tiene que hacer la U de Chile es vencer a Deportes Iquique en el Tierra de Campeones. Una derrota deja al Bulla en Sudamericana y un empate es muy arriesgado, pues solamente sirve si O’Higgins pierde en su partido ante Everton de Viña del Mar. Esta última fórmula le permite a la U entrar al Chile 3.

Por otro lado, ni siquiera la victoria asegura un paso a Copa Libertadores. Esto, porque si O’Higgins gana y Universidad Católica empata o vence a Unión La Calera, las cartas estarían tiradas para el elenco de Álvarez: pasajes a Sudamericana.

¿De qué forma la U de Chile puede entrar a Copa Libertadores de forma directa?

Si el campeonato terminara hoy, Universidad Católica sería el clasificado directo por el Chile 2. Sin embargo, si la UC pierde, O’Higgins pierde o empata y la U gana, el Romántico Viajero ocupará el subliderato y entrará de forma directa a Libertadores.

