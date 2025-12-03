Año extraño para los dos más grandes de Chile. Colo Colo está prácticamente fuera de la Copa Sudamericana, en medio de su Centenario, y Universidad de Chile también tiene muy difícil meterse en la Copa Libertadores, pese a ser el supuesto equipo sensación del campeonato.

Entre medio, sucedieron varias cosas que determinaron el rendimiento de ambos equipos. En el caso del Cacique, problemas más internos que externos. La U, por su parte, alega la falta de empatía de parte de la ANFP, que a algunos les reprograma partidos y a otro no.

Pero, ojo, todavía no hay que tirarse al suelo a llorar. Universidad de Chile aún puede clasificar a Copa Libertadores. Eso sucederá, además, enviando a Iquique a la Primera B, pues es el último rival en la calendarización del equipo dirigido por Gustavo Álvarez.

ver también Filtran que la U de Chile tiene un tapado como DT para remplazar a Álvarez: “Ninguno de los que ha sonado”

¿Qué tiene que pasar para que veamos a la U en Libertadores?

No es un único resultado el que tiene que darse para que la Universidad de Chile repita su periplo en la Copa Libertadores. Además, el Romántico Viajero tendrá que esperar resultados paralelos.

Lo primero que tiene que hacer la U de Chile es vencer a Deportes Iquique en el Tierra de Campeones. Una derrota deja al Bulla en Sudamericana y un empate es muy arriesgado, pues solamente sirve si O’Higgins pierde en su partido ante Everton de Viña del Mar. Esta última fórmula le permite a la U entrar al Chile 3.

Por otro lado, ni siquiera la victoria asegura un paso a Copa Libertadores. Esto, porque si O’Higgins gana y Universidad Católica empata o vence a Unión La Calera, las cartas estarían tiradas para el elenco de Álvarez: pasajes a Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Álvarez con pie y medio fuera de la U | Photosport

¿De qué forma la U de Chile puede entrar a Copa Libertadores de forma directa?

Si el campeonato terminara hoy, Universidad Católica sería el clasificado directo por el Chile 2. Sin embargo, si la UC pierde, O’Higgins pierde o empata y la U gana, el Romántico Viajero ocupará el subliderato y entrará de forma directa a Libertadores.