U de Chile

Filtran que la U de Chile tiene un tapado como DT para remplazar a Álvarez: “Ninguno de los que ha sonado”

Gustavo Álvarez prácticamente selló su estadía en la Universidad de Chile, tras una rueda de prensa en la que dejó a varias viudas.

Por Jose Arias

Gustavo Álvarez partiría de la U.
Es extraño lo que hizo Gustavo Álvarez. Un DT que generalmente es pausado, piensa mucho lo que hace y que, de repente, encuentra el peor momento posible para anunciar su salida de la Universidad de Chile. ¡Justo en la previa del partido con Coquimbo Unido!

Hay que recordar que, si bien la U ya no pelea por el título, lo que se espera conseguir es la clasificación al Chile 2 o Chile 3 y, para eso, tiene que sumar de a tres en los próximos dos partidos. Es por eso que su salida deja a todos los hinchas azules atónitos y temerosos ante lo que pueda suceder.

Sin embargo, desde la Universidad de Chile ya conocerían esta determinación de Álvarez desde hace, por lo menos, seis semanas. Es por eso que se pusieron las pilas en la búsqueda de un nuevo DT para el Romántico Viajero.

Dan pistas sobre el DT que tomaría ventaja en la U de Chile

Fue en el programa Pauta de Juego donde pusieron el punto sobre las “íes” y dieron a entender que, pese a los rumores que acercan a Francisco Meneghini a la banca azul, en realidad es otro DT el que está en carpeta.

Tampoco se trata de Nico Diez, otro de los técnicos que han sonado para la banca del Bulla. Así, por lo menos, deslizó Coke Hevia. “No me dieron el nombre, pero hay un solo DT al que le hacen seguimiento y no es ninguno de los que ha aparecido. No sé si es chileno o extranjero”, enfatizó el periodista.

“Paqui no, no es. Está hace rato trabajando con Bragarnik para traer jugadores, no es el candidato”, agregó Coke Hevia, quien también desechó a Nico Diez. ¿Quién será?

¿Cuándo juega la Universidad de Chile?

La U tendrá un partido importante este martes ante Coquimbo Unido. El Romántico Viajero se enfrentará a los Piratas a las 18.00 horas, en el Estadio Santa Laura.

