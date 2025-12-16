Más títulos en un año que en una carrera: las cuotas del broche de oro para Erick Pulgar

El mediocampista chileno tuvo una temporada soñada con Flamengo. Repasamos las apuestas destacadas en la final contra PSG.

Este miércoles 17 de diciembre, Erick Pulgar buscará levantar el séptimo trofeo del año cuando Flamengo enfrente a Paris Saint-Germain en la final de la Copa Intercontinental. El Mengão ya conquistó el Campeonato Carioca, el Brasileirão y la Supercopa de Brasil, además de la Copa Libertadores, título que le permitió acceder al Derbi de las Américas.

En esa instancia, el conjunto brasileño superó a Cruz Azul y luego hizo lo propio ante Pyramids en la Copa Challenger, sellando así su clasificación al partido decisivo frente a los parisinos. Pulgar fue una pieza clave en el mediocampo a lo largo de toda la campaña, consolidándose como uno de los pilares del equipo.

Con este contexto, repasamos los títulos obtenidos por el volante chileno, sus estadísticas recientes y las apuestas destacadas para la final entre PSG y Flamengo.

Las apuestas clave para Flamengo vs PSG

Ganará el trofeo: Flamengo 5.50 Faltas de Erick Pulgar: Más de 1.5 1.44 Recibirá tarjeta: Erick Pulgar 2.05

Los títulos de Flamengo en 2025

Flamengo ganó seis títulos esta temporada y buscará la séptima copa para cerrar una campaña casi ideal. Con estos hitos, el mediocampista chileno superó, en tan solo un año, la cantidad de títulos que había obtenido a lo largo de su carrera: ganó la Primera B 2011, la Copa América 2016, la Libertadores 2022 y el Carioca y la Copa de Brasil en 2024.

Ganará el trofeo: Flamengo – 5.50 en bet365

Las estadísticas de faltas de Erick Pulgar

Erick Pulgar cometió cinco faltas en la Copa Intercontinental de la FIFA: cuatro ante Cruz Azul y una contra Pyramids. En el Carioca, hizo 12 infracciones en nueve juegos, realizó 24 en 17 duelos en la liga de Brasil y siete en siete encuentros de Libertadores.

Faltas de Erick Pulgar: Más de 1.5 – 1.44 en bet365

Amarillas recientes para el chileno

Además de ser amonestado en la final de la Copa Libertadores, en una acción cargada de polémica, el centrocampista nacional recibió amarilla en cuatro de sus últimos seis compromisos del torneo brasileño.

En 39 juegos disputados, vio la cartulina amarilla en 14 ocasiones.

Recibirá tarjeta: Erick Pulgar – 2.05 en bet365

