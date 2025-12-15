Uno de los nombres que tomó fuerza este último fin de semana en el mercado de fichajes para la temporada 2026 en Universidad de Chile fue el de Eduardo Vargas, quien dejó al Audax Italiano.

Con el pase en su poder para poder negociar su próximo destino, de inmediato la ilusión de los hinchas azules comenzó a crecer por el regreso del goleador al club, algo que puede no tener un final feliz, nuevamente.

Todo, porque también se supo que es O’Higgins el otro club que también quiere tentarlo, esta vez con la participación en la Copa Libertadores, lo que produjo reacciones en la U.

En ese sentido, detallan que si bien en el cuadro bullanguero tienen claridad que pueden negociarlo, no están desesperados por contar con su nombre en el corto pazo: ¿Por qué?

Eduardo Vargas le marcó a Colo Colo en su último partido por Audax Italiano. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también ¿Robo navideño? Revelan el equipo chileno que quiere impedir vuelta de Vargas a la U

¿Qué pasa con Eduardo Vargas y U de Chile?

Fue en radio Cooperativa donde explicaron la situación de Universidad de Chile y el interés con Eduardo Vargas como refuerzo, donde dejan en claro que no hay desesperación por sus goles.

Publicidad

Publicidad

“Ojo con otro nombre, que desató la molestia de Álvarez, hablamos de Eduardo Vargas que no sigue en Audax Italiano, pero que en Universidad de Chile hay un interés quizás no tan fuerte como el año pasado”, explicaron.

En ese sentido, aseguran que no hay una reacción mayor al tener la competencia de O’Higgins por Turbomán, donde la prioridad es tener un técnico y que él decida los pasos a seguir.

“El Capo de Provincia también está tras su carta, pero esa motivación del año pasado hoy no es tal sobre todo porque no hay un DT en la banca, no saben si el que llega lo quiere, no hay premura por llevarlo, por mientras esperan y en ese aparece O’Higgins”, detallaron.

Publicidad

Publicidad