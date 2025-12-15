Es tendencia:
Víctor Hugo Castañeda duda del regreso de Eduardo Vargas a U. Chile: “Será ídolo, ¿pero está para jugar?”

Eduardo Vargas aparece como opción para la delantera de Universidad de Chile, aunque el ex DT y jugador de los azules no está convencido.

Por Felipe Escobillana

Eduardo Vargas es uno de los nombres que aparecen en la órbita de Universidad de Chile en este mercado de pases. De hecho no seguiría en Audax Italiano, por lo que el regreso al club del que salió hace 14 años es factible.

Sin embargo, muchos tienen dudas del nivel que puede mostrar, pues en Audax Italiano estuvo lejos del rendimiento con que deslumbró en su mejor época.

Víctor Hugo Castañeda afirmó en charla con Redgol que “no sé si Vargas sea la solución hoy, por cómo está. Es como todos los de la Generación Dorada”, manifestó.

“No se desconoce lo que hicieron por Chile, por la U, por el fútbol. Es innegable, será ídolo. ¿Pero es el momento para volver? La U no ha tenido tan buenas experiencias, salvo con Charles y Díaz, ¿pero y todos los que repatrió? No anduvieron al nivel que se esperaba”, señala.

El miedo que Vargas sea criticado en U de Chile

Agrega sobre Edu que “será ídolo, lo quieren mucho, ¿pero está para rendir hoy en la U? Cada uno sabe cómo está el bolsillo, yo le tengo cariño, aprecio, pero también es bueno que no les falten el respeto después. Porque hay que ver si está en condiciones, si está con las ganas de ir al sacrificio”.

Por lo mismo, piensa que pudo ser más interesante hacer un esfuerzo para retener a Lucas Di Yorio, que marcó muchos goles esta temporada.

“La U se está apurando en las modificaciones. Jugar en la U no es fácil, hay que acostumbrarse. Por ejemplo el Tucu Contreras pensé que iba a andar mucho mejor, le tenía más fe que Di Yorio en el arranque. Pero una vez que se acomodan, se tienen que ir”, señala.

Entiende eso sí que “aparentemente el precio de Di Yorio es elevado, y hay que considerar esa situación”.

