La Federación Internacional de Fútbol de Historia y Estadística (IFFHS) publicó el Ranking de los 502 mejores equipos a nivel mundial, en el periodo que comprende diciembre 2024 al 30 de noviembre del 2025.

El mejor elenco chileno en el mundo para esta central de estadísticas es Universidad de Chile, que se ubicó en la posición 138 con 132,5 unidades. Su buena actuación internacional esta temporada es clave en esta ubicación.

U de Chile es el mejor equipo chileno según la IFFHS

De los clubes chilenos lo sigue Palestino, que quedó en la posición 242 en el mundo con 90 puntos obtenidos.

El podio de elencos nacionales lo cierra Colo Colo. Con 80 puntos está 300, lugar que comparte con Platense, Unión de Santa Fe y los búlgaros del CSKA Sofía.

¿Y el campeón Coquimbo? Solamente sumó 76,5 puntos por su gran campaña en el torneo nacional. Eso le alcanzó para estar en la casilla 322 del listado.

Aparecen otros tres equipos chilenos. Universidad Católica es 415° con 65,2 puntos, mientras que cierran el listado con 57 unidades en el lugar 493° O’Higgins e Iquique. Hay 10 equipos en ese mismo lugar.

PSG, el mejor del mundo

El mejor elenco del mundo según el ranking es el actual campeón de Champions League, el Paris Saint Germain. Lo sigue Real Madrid y el Chelsea.

PSG es el mejor equipo del mundo

El mejor cuadro latinoamericano es el Flamengo, que aparece en la posición número 8. Uno más abajo está Palmeiras y Fluminense es 14°.

En el top 20 asoma el Betis de Manuel Pellegrini, gracias a su buen rendimiento en la Conference League, donde fue finalista durante el 2025. Se ubica 17° en el mundo.