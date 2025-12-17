Es tendencia:
Mercado

Pesadilla: Perú a detalles de quedarse con Renato Paiva y dejar a U. de Chile sin DT

Cuando los Azules parecía que tenían listo a su nuevo profe, los del Rímac se metieron en las negociaciones.

Por César Vásquez

U. de Chile no lo pasa bien en el mercado.
Universidad de Chile está en la búsqueda de un nuevo entrenador y cuando parecía que tenían todo listo con Renato Paiva, otra vez se mete Perú en el camino.

El Romántico Viajero si bien todavía tiene contrato con Gustavo Álvarez, es un hecho que el argentino no quiere seguir en el club. Por esta razón, mientras trabajan en la recisión del vínculo, también siguen en el mercado intentando encontrar a su reemplazante.

Perú mete la cola por Paiva

El principal candidato a llegar a Universidad de Chile es Renato Paiva. El técnico portugués que registra pasos por Botafogo, Fortaleza e Independiente del Valle, entre otros, ha sostenido negociaciones avanzadas con el Bulla de acuerdo a César Luis Merlo.

Claro que en el fútbol y en el mercado, todo puede variar muy rápido y es lo que está sucediendo alrededor de Paiva. Según lo que indican en Lima, ahora es la Selección de Perú la que se metió en la puja por el DT, lo que complica a la U por dos lados.

“El entrenador europeo tiene todo conversado para ser quien dirija el proceso de la selección peruana 2026, entre sus palmarés campeón de la Serie A de Ecuador con IDV y mejor entrenador en el 2021; su mejor sistema es 4-2-3-1. El DT sería oficializado pronto“, indicó el periodista peruano Fabián Camacho en X.

El problema doble que significa para Universidad de Chile es que perdería a la principal opción que tiene a la banca, ya que es muy complejo competir económicamente con un seleccionado. Lo segundo, es que Perú también estaba interesado en Gustavo Álvarez y existía la posibilidad de que pagaran la cláusula por el argentino. Ahora no llegaría ni DT ni dinero fresco al CDA.

El ceviche cayó pesado en La Cisterna y ahora Universidad de Chile tendrá que seguir con los dos problemas latentes: resolver la salida de Álvarez de la mejor manera posible y seguir en la búsqueda de entrenador para el 2026. El mercado avanza y los Azules se estancan.

