U. de Chile recibió un tremendo golpe con el anuncio de Gustavo Álvarez. Justo antes del penúltimo partido de la temporada, y citando diferencias con la dirigencia, el DT confirmó que no seguirá en la institución. “Lo mejor para la U es que cambie el entrenador para el 2026“, dijo.

Considerando que todavía tiene contrato vigente por otra temporada, ahora entra el momento de negociar con Azul Azul para ponerle término oficial a su vínculo. Pero la decisión ya está tomada. Y, según comentó él mismo, no tiene que ver con otro proyecto.

“Mirando a los hinchas, yo no tengo ninguna propuesta de trabajo. Mi enero será descansar y recargar energías con mi familia”, aclaró el DT.

De igual forma, sus declaraciones fueron muy bien recibidas en Perú. “¿Destino: Selección Peruana? Gustavo Álvarez anunció su salida de la U. de Chile”, tituló el sitio Depor, sumando que “aunque negó tener propuestas, su salida dejó abierta una ventana que inevitablemente llamó la atención en la Federación Peruana de Fútbol”.

Gustavo Álvarez anunció su salida de U. de Chile y así reaccionaron en Perú, donde lo busca la selección | Photosport

ver también Caamaño destapa la estrategia de Gustavo Álvarez en U. de Chile: “Este señor es el rehén 2”

En Perú se entusiasman tras el anuncio de Gustavo Álvarez en U. de Chile

“En Perú, Álvarez ha sido mencionado como una alternativa para integrarse al entorno de la selección, especialmente tras su buen trabajo reciente y su capacidad para manejar planteles jóvenes y de alto desgaste competitivo“, añadieron en Depor.

Publicidad

Publicidad

Por su lado, Líbero informó: “Sorpresa total en tierras sureñas con la salida de Gustavo Álvarez en U. de Chile. El estratega confirmó públicamente que no seguirá al mando del Romántico Viajero a poco de culminar la temporada 2025. ¿Sus posibilidades de llegar a la selección peruana crecen?“.