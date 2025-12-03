Si bien aún no hay una decisión final por el futuro de Esteban González en la banca, en Coquimbo están alertas por dar con un reemplazante ante la lluvia de ofertas por su entrenador.

Y si en México arremeten por ficharlo en Querétaro, en el puerto quieren asegurarse rápidamente con su reemplazante en caso que decida partir. Por eso, un nombre toma fuerza, considerando que ya conoce el equipo.

Se trata de Juan José Ribera, quien hace pocas semanas dejó la banca de Audax Italiano. El Coto pasó por la banca pirata en 2020, llegando a semifinales de Copa Sudamericana, pero descendiendo al final de esa temporada en el fútbol chileno.

¿Vuelve un viejo conocido a Coquimbo?

Juan José Ribera podría retornar a Coquimbo Unido si se consuma la salida de Esteban González de la banca. El Coto conoce el equipo y la administración, lo que le suma bonos para un regreso.

Juan José Ribera en su anterior paso por Coquimbo /Photosport

“Uno de los nombres que manejan en Coquimbo Unido es el de Juan José Ribera, quien viene de dirigir este año al Audax Italiano y que ya estuvo en el banco de los nortinos, con los que llegó a semifinales de Copa Sudamericana en 2020″, reveló el medio ADN.

Es más, según el citado medio, el reciente estratega de Audax fue al partido de Coquimbo ante la U, en Santa Laura. Si bien es habitual siguiendo el fútbol chileno, encendió las alarmas piratas rápidamente con su figura en las galerías.

Se espera que termine el torneo (partido ante Unión Española) para que Esteban González comunique su decisión. En caso que no siga en Coquimbo y parta al extranjero, Juan José Ribera es la gran carta que barajan en el norte.