Aún en puestos de Copa Sudamericana, pero con una campaña a la baja, Audax Italiano tomó una dura decisión con miras a las últimas fechas. El club avisó que Juan José Ribera no va más como DT.

Y ante la confirmación de Gustavo Lema en su reemplazo, el Coto alzó la voz y contó su versión de las últimas polémicas al mando del equipo. Ahí, de una aclaró los rumores sobre eventuales presiones al alinear futbolistas.

“¿Presión por poner a un jugador? No, nunca. No hubo y nunca ha habido. Este año no le regalamos nada a nadie (jugadores), de eso puedo dar fe. Cada vez que pusimos a alguien fue porque lo vimos bien en la semana y fue decisión exclusivamente nuestra”, dijo Ribera a Tanoticias.

Su versión del nuevo despido en la banca de Audax

Juan José Ribera dejó por tercera vez la banca de Audax Italiano, tras haber arribado el año pasado a salvar del descenso al equipo. El DT contó cómo vivió nuevamente su adiós del equipo.

Juan Jose Ribera y su nueva salida de Audax

“El fútbol siempre te vuelve a encontrar. La pelotita es redondita, lo he dicho siempre en mis salidas del mismo Audax, y nos hemos de alguna manera, vuelto a encontrar”, aseguró.

Por eso, el efusivo entrenador aseguró que todo se dio en buenos términos y espantó rumores de un quiebre al ser cesado por tercera vez del equipo. Al respecto, dijo que “espero que estén todos muy bien, agradecerles a todos el apoyo desde su lugar”.

“Siempre trabajamos con responsabilidad y pensando en el bienestar del club. Que Audax haya confiado en mí nuevamente para salvar al equipo del descenso fue un honor, no lo pensé dos veces”, cerró.