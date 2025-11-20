Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“El fútbol siempre te vuelve a…”: ex DT de Audax cuenta la verdad por “presiones” para poner jugadores

Juan José Ribera salió al paso por los rumores de su salida, donde por tercera vez en su carrera dejó la banca itálica.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Juan José Ribera acaba de ser cesado.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTJuan José Ribera acaba de ser cesado.

Aún en puestos de Copa Sudamericana, pero con una campaña a la baja, Audax Italiano tomó una dura decisión con miras a las últimas fechas. El club avisó que Juan José Ribera no va más como DT.

Y ante la confirmación de Gustavo Lema en su reemplazo, el Coto alzó la voz y contó su versión de las últimas polémicas al mando del equipo. Ahí, de una aclaró los rumores sobre eventuales presiones al alinear futbolistas.

“¿Presión por poner a un jugador? No, nunca. No hubo y nunca ha habido. Este año no le regalamos nada a nadie (jugadores), de eso puedo dar fe. Cada vez que pusimos a alguien fue porque lo vimos bien en la semana y fue decisión exclusivamente nuestra”, dijo Ribera a Tanoticias.

Su versión del nuevo despido en la banca de Audax

Juan José Ribera dejó por tercera vez la banca de Audax Italiano, tras haber arribado el año pasado a salvar del descenso al equipo. El DT contó cómo vivió nuevamente su adiós del equipo.

Juan Jose Ribera y su nueva salida de Audax /Photosport

Juan Jose Ribera y su nueva salida de Audax /Photosport

El fútbol siempre te vuelve a encontrar. La pelotita es redondita, lo he dicho siempre en mis salidas del mismo Audax, y nos hemos de alguna manera, vuelto a encontrar”, aseguró.

Publicidad

Por eso, el efusivo entrenador aseguró que todo se dio en buenos términos y espantó rumores de un quiebre al ser cesado por tercera vez del equipo. Al respecto, dijo que “espero que estén todos muy bien, agradecerles a todos el apoyo desde su lugar”.

“Si hubiese amado tanto…”: critican duramente a Eduardo Vargas y su dificultad para llegar a la U

ver también

“Si hubiese amado tanto…”: critican duramente a Eduardo Vargas y su dificultad para llegar a la U

“Siempre trabajamos con responsabilidad y pensando en el bienestar del club. Que Audax haya confiado en mí nuevamente para salvar al equipo del descenso fue un honor, no lo pensé dos veces”, cerró.

Lee también
Se supo todo: la verdadera razón del adiós del Coto Ribera en Audax
Chile

Se supo todo: la verdadera razón del adiós del Coto Ribera en Audax

El nuevo DT de Audax Italiano tras el despido de Juan José Ribera
Chile

El nuevo DT de Audax Italiano tras el despido de Juan José Ribera

El comunicado con que Audax anunció la sorpresiva salida de JJ Ribera
Chile

El comunicado con que Audax anunció la sorpresiva salida de JJ Ribera

La decisión de Honduras con Reinaldo Rueda tras el fracaso y su llanto desconsolado
Internacional

La decisión de Honduras con Reinaldo Rueda tras el fracaso y su llanto desconsolado

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo