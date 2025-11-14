Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

El nuevo DT de Audax Italiano tras el despido de Juan José Ribera

El cuadro itálico tomó la decisión de sacar del cargo a su entrenador y RedGol maneja el nombre del nuevo estratega de los verdes.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Audax Italiano tiene nuevo entrenador.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTAudax Italiano tiene nuevo entrenador.

Una muy mala segunda rueda está realizando Audax Italiano, que pasó de pelear el título de la Liga de Primera a luchar por el último cupo para la Copa Sudamericana.

El cuadro itálico tomó una dura medida a tres fechas del final del torneo, porque sacó de sus funciones al entrenador Juan José Ribera, por los malos resultados del segundo semestre.

“Audax Italiano informa que, tras los negativos resultados obtenidos en las últimas fechas, se ha llegado a la determinación de que Juan José Ribera y su cuerpo técnico no continúen al mando del plantel profesional”, informó el equipo verde en sus redes sociales.

El comunicado con que Audax Italiano anunció la sorpresiva salida de Juan José Ribera

ver también

El comunicado con que Audax Italiano anunció la sorpresiva salida de Juan José Ribera

El nuevo DT de Audax Italiano

Audax Italiano sacó de sus funciones a Juan José Ribera, pero ya tiene reemplazante, porque RedGol maneja el nombre del sucesor del Coto en el elenco de La Florida.

El nuevo estratega de Audax será el argentino Gustavo Lema, quien tendrá su segunda experiencia como DT tras su paso por Pumas de la UNAM en México. Gran parte de su carrera la hizo como ayudante de Antonio Mohamed.

Gustavo Lema llega a Audax. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

Gustavo Lema llega a Audax. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

Publicidad

Audax Italiano cerrará su participación en la Liga de Primera con los partidos ante Everton, Ñublense y Colo Colo, con la obligación de sumar para meterse en la Copa Sudamericana.

Tras rumores de fichaje: Aseguran que Valencia reveló dónde quiere jugar la próxima temporada

ver también

Tras rumores de fichaje: Aseguran que Valencia reveló dónde quiere jugar la próxima temporada

Lee también
Se supo todo: la verdadera razón del adiós del Coto Ribera en Audax
Chile

Se supo todo: la verdadera razón del adiós del Coto Ribera en Audax

El comunicado con que Audax anunció la sorpresiva salida de JJ Ribera
Chile

El comunicado con que Audax anunció la sorpresiva salida de JJ Ribera

Rival directo de Colo Colo en la Liga de Primera se queda sin DT
Chile

Rival directo de Colo Colo en la Liga de Primera se queda sin DT

Acaba de salir campeón y uno de sus rivales ya va por sus figuras
Chile

Acaba de salir campeón y uno de sus rivales ya va por sus figuras

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo