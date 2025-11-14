El nuevo DT de Audax Italiano tras el despido de Juan José Ribera

Una muy mala segunda rueda está realizando Audax Italiano, que pasó de pelear el título de la Liga de Primera a luchar por el último cupo para la Copa Sudamericana.

El cuadro itálico tomó una dura medida a tres fechas del final del torneo, porque sacó de sus funciones al entrenador Juan José Ribera, por los malos resultados del segundo semestre.

“Audax Italiano informa que, tras los negativos resultados obtenidos en las últimas fechas, se ha llegado a la determinación de que Juan José Ribera y su cuerpo técnico no continúen al mando del plantel profesional”, informó el equipo verde en sus redes sociales.

El nuevo DT de Audax Italiano

Audax Italiano sacó de sus funciones a Juan José Ribera, pero ya tiene reemplazante, porque RedGol maneja el nombre del sucesor del Coto en el elenco de La Florida.

El nuevo estratega de Audax será el argentino Gustavo Lema, quien tendrá su segunda experiencia como DT tras su paso por Pumas de la UNAM en México. Gran parte de su carrera la hizo como ayudante de Antonio Mohamed.

Gustavo Lema llega a Audax. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

Audax Italiano cerrará su participación en la Liga de Primera con los partidos ante Everton, Ñublense y Colo Colo, con la obligación de sumar para meterse en la Copa Sudamericana.