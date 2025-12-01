Everton cayó 1-0 como local ante Deportes Iquique y desperdició una oportunidad de oro para asegurar la permanencia en la Liga de Primera. Por eso, las repercusiones no se hicieron esperar en la interna.

Habitual en las pantallas de TNT Sports con el programa “No es para tanto”, el periodista Jorge Pizarro se puso en modo hincha y no pudo contener la emoción por el duro momento del club de sus amores.

Quebrado emocionalmente, el comunicador dijo estar “destrozado por dentro, roto, cuando me decían que Everton tiene equipo para bajar, yo decía ‘imposible’. cuando le ganamos a Cobresal, decía ‘nos salvamos’, estoy en shock”, partió diciendo.

La pena desde el micrófono a la cancha de Everton

“No sabí el real estado crítico del equipo que estamos todos, estamos a un partido de bajar. Pena, no sé qué vamos a hacer y este Everton se va a ir a la B, difícil ser optimista”, recalcó.

Fue ahí que le lanzó un mensaje a los dueños del club, diciendo que “si el Everton se va a la B, se tiene que ir el Grupo Pachuca. Insostenible, refundemos todo desde abajo. Yo me ofrezco, trabajo gratis en Everton si quieren, no cobro un solo peso, pero esta hue… no puede seguir así”.

“Tenemos que ir a jugar con O’Higgins, que no le ganamos nunca. Con lo destrozado que está este equipo, no vamos a ganar, me quebré, ya está, dependemos de la U ahora, estamos cagaos, mal”, cerró.

Así se descargó el periodista: