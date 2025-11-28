Este lunes 8 de diciembre se llevará a cabo la Gala Crack 2025 del fútbol chileno. Ahí se premiará por elección popular y del jurado a los mejores futbolistas de esta temporada.

Y la polémica no tardó en llegar. Es que TNT Sports dio a conocer los candidatos, puesto por puesto, de los mejores para el XI ideal de la Liga de Primera. Ahí, Marcelo Zunino estalló por la no inclusión de su portero estrella.

Es que si bien Tomás Ahumada fue nominado en la categoría de “Mejor Tapada” del año, no fue incluido entre los arqueros para ser el mejor del XI ideal. Por eso, el ídolo tano barrió con la organización de TNT Sports, la ANFP, el SIFUP y el Círculo de Periodistas Deportivos.

La ácida crítica a TNT Sports por la Gala Crack

Marcelo Zunino ocupó sus redes sociales para quejarse por los nominados a Mejor Arquero del año en la Gala Crack. En la lista figuran Diego Sánchez, Omar Carabalí, Sebastián Pérez, Vicente Bernedo y Gabriel Castellón.

“Cómo es posible que TNT Sports no nomine a Tomás Ahumada, uno de los mejores arqueros del campeonato y nomine a dos arqueros que ya no están en el campeonato hace rato”, partió reclamando.

Fue ahí que Zunino utilizó su mejor repertorio y criticó al canal preguntando “¿quién hizo el ranking? ¿Los periodistas con huevos fritos en los ojos? Dios mío…”.

Publicidad

Publicidad

Tomas Ahumada /Photosport

Hasta el viernes 4 de diciembre se podrá votar por los mejores, mientras un jurado especial elegirá a los ganadores en otras categorías de una controvertida lista del fútbol chileno.