Se viene el fin de la temporada y con ella la cuarta edición de la Gala Crack. Este clásico evento premia a los mejores del fútbol chileno, en una cita organizada por TNT Sports, la ANFP, el SIFUP y el Círculo de Periodistas Deportivos.
Hasta el viernes 4 de diciembre se podrá votar con miras a la cita donde los futbolistas se vestirán de gala y serán galardonados. Dicha ceremonia será el lunes 8 de diciembre, 19:00 horas.
Y el público tiene algo que decir, ya que en las categorías del XI Ideal, Mejor Gol y Mejor Atajada, podrán votar directamente. Mientras tanto, los otros premios serán elegidos por el jurado oficial del evento.
¿Cómo y dónde votar en la Gala Crack del fútbol chileno?
Ya se puede votar por el XI ideal del fútbol chileno, mientras en las series Mejor Gol y Mejor Atajada se podrá hacerlo desde el 2 de diciembre.
Estos son los candidatos para votar, lo cual puedes hacerlo en ESTA SECCIÓN:
Mejor Arquero
- Vicente Bernedo (U. Católica)
- Omar Carabalí (O’Higgins)
- Gabriel Castellón (U. de Chile)
- Sebastián Pérez (Palestino)
- Diego Sánchez (Coquimbo Unido)
Mejor Lateral Derecho
- Cristopher Barrera (Cobresal)
- Bernardo Cerezo (Ñublense)
- Jorge Espejo (Audax Italiano)
- Fabián Hormazábal (U. de Chile)
- Francisco Salinas (Coquimbo Unido)
Mejor Central Derecho
- Bruno Cabrera (Coquimbo Unido)
- Franco Calderón (U. de Chile)
- Enzo Ferrario (Audax)
- Daniel González (U. Católica)
- Alan Robledo (O’Higgins)
Mejor Central Izquierdo
- Branco Ampuero (U. Católica)
- Manuel Fernández (Coquimbo)
- Germán Guiffrey (Audax Italiano)
- Cristián Toro (Cobresal)
- Matías Zaldivia (U. de Chile)
Mejor Lateral Izquierdo
- Juan Cornejo (Coquimbo Unido)
- Eugenio Mena (U. Católica)
- Esteban Matus (Audax Italiano)
- Luis Pavez (O’Higgins)
- Matías Sepúlveda (U. de Chile)
Mejor Volante Central
- Marcelo Díaz (U. de Chile)
- Sebastián Galani (Coquimbo Unido)
- Matías Lugo (O’Higgins)
- Gary Medel (U. Católica)
- Arturo Vidal (Colo Colo)
Mejor Volante Derecho
- Charles Aránguiz (U. de Chile)
- Cristián Cuevas (U. Católica)
- Jorge Henríquez (Cobresal)
- Bryan Rabello (O’Higgins)
- Vicente Pizarro (Colo Colo)
Mejor Volante Izquierdo
- Joe Abrigo (Palestino)
- Javier Altamirano (U. de Chile)
- Claudio Aquino (Colo Colo)
- Matías Palavecino (Coquimbo Unido)
- Leonardo Valencia (Audax Italiano)
Mejor Delantero Derecho
- Eduard Bello (U. Católica)
- Bryan Carrasco (Palestino)
- Lucas Cepeda (Colo Colo)
- Luis Guerra (Dep. Limache)
- Cristián Zavala (Coquimbo Unido)
Mejor Delantero Izquierdo
- Pablo Aránguiz (U. Española)
- Lucas Assadi (U. de Chile)
- Daniel Castro (Limache)
- Clemente Montes (U. Católica)
- Jeisson Vargas (La Serena)
Mejor Delantero Centro
- Mejor Delantero Centro
- Lionel Altamirano (Huachipato)
- Javier Correa (Colo Colo)
- Lucas Di Yorio (U. de Chile)
- Cecilio Waterman (Coquimbo Unido)
- Fernando Zampedri (U. Católica)