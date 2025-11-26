Se viene el fin de la temporada y con ella la cuarta edición de la Gala Crack. Este clásico evento premia a los mejores del fútbol chileno, en una cita organizada por TNT Sports, la ANFP, el SIFUP y el Círculo de Periodistas Deportivos.

Hasta el viernes 4 de diciembre se podrá votar con miras a la cita donde los futbolistas se vestirán de gala y serán galardonados. Dicha ceremonia será el lunes 8 de diciembre, 19:00 horas.

Y el público tiene algo que decir, ya que en las categorías del XI Ideal, Mejor Gol y Mejor Atajada, podrán votar directamente. Mientras tanto, los otros premios serán elegidos por el jurado oficial del evento.

¿Cómo y dónde votar en la Gala Crack del fútbol chileno?

Ya se puede votar por el XI ideal del fútbol chileno, mientras en las series Mejor Gol y Mejor Atajada se podrá hacerlo desde el 2 de diciembre.

Estos son los candidatos para votar, lo cual puedes hacerlo en ESTA SECCIÓN:

Mejor Arquero

Vicente Bernedo (U. Católica)

Omar Carabalí (O’Higgins)

Gabriel Castellón (U. de Chile)

Sebastián Pérez (Palestino)

Diego Sánchez (Coquimbo Unido)

Mejor Lateral Derecho

Cristopher Barrera (Cobresal)

Bernardo Cerezo (Ñublense)

Jorge Espejo (Audax Italiano)

Fabián Hormazábal (U. de Chile)

Francisco Salinas (Coquimbo Unido)

Publicidad

Publicidad

Mejor Central Derecho

Bruno Cabrera (Coquimbo Unido)

Franco Calderón (U. de Chile)

Enzo Ferrario (Audax)

Daniel González (U. Católica)

Alan Robledo (O’Higgins)

Mejor Central Izquierdo

Branco Ampuero (U. Católica)

Manuel Fernández (Coquimbo)

Germán Guiffrey (Audax Italiano)

Cristián Toro (Cobresal)

Matías Zaldivia (U. de Chile)

Mejor Lateral Izquierdo

Juan Cornejo (Coquimbo Unido)

Eugenio Mena (U. Católica)

Esteban Matus (Audax Italiano)

Luis Pavez (O’Higgins)

Matías Sepúlveda (U. de Chile)

Publicidad

Publicidad

Mejor Volante Central

Marcelo Díaz (U. de Chile)

Sebastián Galani (Coquimbo Unido)

Matías Lugo (O’Higgins)

Gary Medel (U. Católica)

Arturo Vidal (Colo Colo)

Mejor Volante Derecho

Charles Aránguiz (U. de Chile)

Cristián Cuevas (U. Católica)

Jorge Henríquez (Cobresal)

Bryan Rabello (O’Higgins)

Vicente Pizarro (Colo Colo)

Mejor Volante Izquierdo

Joe Abrigo (Palestino)

Javier Altamirano (U. de Chile)

Claudio Aquino (Colo Colo)

Matías Palavecino (Coquimbo Unido)

Leonardo Valencia (Audax Italiano)

Publicidad

Publicidad

Mejor Delantero Derecho

Eduard Bello (U. Católica)

Bryan Carrasco (Palestino)

Lucas Cepeda (Colo Colo)

Luis Guerra (Dep. Limache)

Cristián Zavala (Coquimbo Unido)

Mejor Delantero Izquierdo

Pablo Aránguiz (U. Española)

Lucas Assadi (U. de Chile)

Daniel Castro (Limache)

Clemente Montes (U. Católica)

Jeisson Vargas (La Serena)

Mejor Delantero Centro

Mejor Delantero Centro

Lionel Altamirano (Huachipato)

Javier Correa (Colo Colo)

Lucas Di Yorio (U. de Chile)

Cecilio Waterman (Coquimbo Unido)

Fernando Zampedri (U. Católica)

Publicidad