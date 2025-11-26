Es tendencia:
Fútbol chileno

Lleno de figuras de Coquimbo, la U y Colo Colo: ¿Cómo y dónde votar en la Gala Crack 2025 del fútbol chileno?

Guía completa con las categorías, candidatos y cómo acceder para elegir a tus favoritos de la temporada.

Por Nelson Martinez

Se viene la premiación de los mejores del año.
Se viene el fin de la temporada y con ella la cuarta edición de la Gala Crack. Este clásico evento premia a los mejores del fútbol chileno, en una cita organizada por TNT Sports, la ANFP, el SIFUP y el Círculo de Periodistas Deportivos.

Hasta el viernes 4 de diciembre se podrá votar con miras a la cita donde los futbolistas se vestirán de gala y serán galardonados. Dicha ceremonia será el lunes 8 de diciembre, 19:00 horas.

Y el público tiene algo que decir, ya que en las categorías del XI Ideal, Mejor Gol y Mejor Atajada, podrán votar directamente. Mientras tanto, los otros premios serán elegidos por el jurado oficial del evento.

¿Cómo y dónde votar en la Gala Crack del fútbol chileno?

Ya se puede votar por el XI ideal del fútbol chileno, mientras en las series Mejor Gol y Mejor Atajada se podrá hacerlo desde el 2 de diciembre.

Estos son los candidatos para votar, lo cual puedes hacerlo en ESTA SECCIÓN:

Mejor Arquero

  • Vicente Bernedo (U. Católica)
  • Omar Carabalí (O’Higgins)
  • Gabriel Castellón (U. de Chile)
  • Sebastián Pérez (Palestino)
  • Diego Sánchez (Coquimbo Unido)

Mejor Lateral Derecho

  • Cristopher Barrera (Cobresal)
  • Bernardo Cerezo (Ñublense)
  • Jorge Espejo (Audax Italiano)
  • Fabián Hormazábal (U. de Chile)
  • Francisco Salinas (Coquimbo Unido)
Mejor Central Derecho

  • Bruno Cabrera (Coquimbo Unido)
  • Franco Calderón (U. de Chile)
  • Enzo Ferrario (Audax)
  • Daniel González (U. Católica)
  • Alan Robledo (O’Higgins)

Mejor Central Izquierdo

  • Branco Ampuero (U. Católica)
  • Manuel Fernández (Coquimbo)
  • Germán Guiffrey (Audax Italiano)
  • Cristián Toro (Cobresal)
  • Matías Zaldivia (U. de Chile)

Mejor Lateral Izquierdo

  • Juan Cornejo (Coquimbo Unido)
  • Eugenio Mena (U. Católica)
  • Esteban Matus (Audax Italiano)
  • Luis Pavez (O’Higgins)
  • Matías Sepúlveda (U. de Chile)
Mejor Volante Central

  • Marcelo Díaz (U. de Chile)
  • Sebastián Galani (Coquimbo Unido)
  • Matías Lugo (O’Higgins)
  • Gary Medel (U. Católica)
  • Arturo Vidal (Colo Colo)

Mejor Volante Derecho

  • Charles Aránguiz (U. de Chile)
  • Cristián Cuevas (U. Católica)
  • Jorge Henríquez (Cobresal)
  • Bryan Rabello (O’Higgins)
  • Vicente Pizarro (Colo Colo)

Mejor Volante Izquierdo

  • Joe Abrigo (Palestino)
  • Javier Altamirano (U. de Chile)
  • Claudio Aquino (Colo Colo)
  • Matías Palavecino (Coquimbo Unido)
  • Leonardo Valencia (Audax Italiano)
Mejor Delantero Derecho

  • Eduard Bello (U. Católica)
  • Bryan Carrasco (Palestino)
  • Lucas Cepeda (Colo Colo)
  • Luis Guerra (Dep. Limache)
  • Cristián Zavala (Coquimbo Unido)

Mejor Delantero Izquierdo

  • Pablo Aránguiz (U. Española)
  • Lucas Assadi (U. de Chile)
  • Daniel Castro (Limache)
  • Clemente Montes (U. Católica)
  • Jeisson Vargas (La Serena)

Mejor Delantero Centro

  • Lionel Altamirano (Huachipato)
  • Javier Correa (Colo Colo)
  • Lucas Di Yorio (U. de Chile)
  • Cecilio Waterman (Coquimbo Unido)
  • Fernando Zampedri (U. Católica)
