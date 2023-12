Aclaran por qué no hubo jugadores de Huachipato en el once ideal de la Gala Crack

El Campeonato Nacional llegó a su final y con ello se dio paso a la elección de los mejores de la temporada. La Gala Crack de TNT Sports reconoció a los jugadores más destacados de la última campaña, aunque con un particular desprecio a Huachipato.

Pese a que los Acereros se coronaron como los campeones del fútbol chileno de Primera División, ninguno de ellos fue considerado entre los más importantes. Reflejo de ello fue lo ocurrido con el Once Ideal de 2023, donde no tuvieron ningún representante.

Brayan Cortés (Colo Colo); Guillermo Pacheco (Cobresal), Alan Saldivia (Colo Colo), Maximiliano Falcón (Colo Colo), Marcelo Jorquera (Cobresal); César Pérez (Unión La Calera), Vicente Pizarro (Colo Colo), Luciano Cabral (Coquimbo Unido); Rodrigo Piñeiro (Unión Española), Alexander Aravena (Universidad Católica); y Fernando Zampedri (Universidad Católica), fueron los elegidos. Esto desató fuertes críticas, a las que debieron salir a enfrentar.

Las razones por las que no hubo jugadores de Huachipato en el Once Ideal de la Gala Crack

Luego que los jugadores de Huachipato quedaran fuera del Once Ideal de la Gala Crack, los reclamos no se hicieron esperar. Patricio Rubio y Cris Martínez fueron sólo algunos de los que dejaron en evidencia su malestar en redes sociales, lo que obligó a una respuesta desde la organización.

En conversación con LUN el Head of Sports de TNT Sports, Robert Nicholson, explicó que “el equipo ideal se definió entre los capitanes de los equipos de Primera División, los medios de comunicaciones y el público. TNT Sports sólo fue responsable de la organización y la transmisión”.

Además, el medio detalló que fue dos fechas antes del final del torneo que se eligieron a los nominados gracias a estadísticas del canal y de Opta. Estas fueron analizadas. y enviadas a la ANFP, SIFUP y Colegio de Periodistas Deportivos para su revisión.

Esto no sólo aclara un poco el panorama, sino que también deja en evidencia que algunas molestas pudieron ser evitadas incluso desde la interna. Por ejemplo, Cris Martínez de Huachipato aseguró que no estaban porque “No somos equipo de Santiago”. No obstante, ni su capitán lo eligió y no sumó votos desde los futbolistas.

El caso es similar al de Patricio Rubio, otro que había disparado con todo por la ausencia de jugadores del campeón en el once ideal. En su caso, tampoco recibió el apoyo de los capitanes y quedó con un 0.0% de las elecciones de sus colegas.

Así, el once ideal de la Gala Crack intenta transparentar su elección para evitar polémicas. Los resultados pueden gustar o no, pero lo único cierto es que quienes votaron fueron los responsables de lo ocurrido.

¿Qué te parece la respuesta a la ausencia de jugadores de Huachipato en el once ideal? ¿Qué te parece la respuesta a la ausencia de jugadores de Huachipato en el once ideal? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Quiénes votaron en los premios de la Gala Crack?

Según detalla LUN, las quinas de jugadores fueron enviadas a votación, con una participación de 27.870 personas del público. A ellos se sumaron los capitanes de los clubes de Primera División y “una treitena” de periodistas de distintos medios, menos TNT Sports.

¿Cuándo comienza la temporada 2024 del fútbol chileno?

Según reveló Pablo Milad días trás, la temporada 2024 del fútbol chileno arrancará el 15 de febrero. Ahí Huachipato, monarca del Campeonato Nacional, se medirá con el campeón de la Copa Chile 2023, el que saldrá entre Colo Colo y Magallanes, en la Supercopa.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.