"No todos pueden ir": Jaime García revela hermoso gesto de Alexis Sánchez en Italia

Jaime García todavía no tiene definido su futuro de cara a lo que será el 2024, pero tampoco se apura en encontrar equipo y se lo toma con calma. Lo que si tiene claro el entrenador es que volvió de Europa lleno de aprendizajes y cariño.

El director técnico chileno visitó a Alexis Sánchez en Inter de Milán, a Claudio Bravo y Manuel Pellegrini en el Real Betis y a Guillermo Maripán en Mónaco, y su valoración es muy positiva. Además, todos tuvieron hermosos gestos con él.

García conversó en exclusiva con RedGol en los premios del fútbol chileno organizados por TNT Sports, y revela que el Niño Maravilla se portó, al igual que todos los demás, un diez con él y sus acompañantes.

Todos tuvieron bellas actitudes con el ex DT de Ñublense, pero hubo una en particular de parte del goleador histórico de la selección chilena que todavía lo hace emocionar cuando lo recuerda.

“No, Alexis es un crack. A ver, por ejemplo, y espero que no le moleste, pero me puso una camioneta para que fuera a visitar el Lago de Como en Italia, entonces esas cosas… Más encima me dice ‘profe, vaya, ahí está’“, reveló de entrada.

Tras eso, Jaime García cuenta que Alexis Sánchez “me hizo entrar (a la práctica del primer equipo), y no todos pueden entrar a los entrenamientos del Inter de Milán“.

“Maripán me mostró todas las instalaciones, algo extraordinario, el cabro chico me mostró parte por parte, se reía, bueno para la talla, tengo tan lindos recuerdos de Maripán, que es una cosa que me llevo en el alma, es muy emocionante”, añade. Y todavía faltaba otra sorpresa.

Visita al Atlético de Madrid gracias a Leo Rodríguez

“Son tres personas que no te conocen, yo creo que algo me conocían porque estaba dirigiendo, pero sin nada a cambio, o sea, ‘ven, tú eres chileno y estás dirigiendo, ven’. Y nada, me lo llevo en el alma”, apunta García.

Después, Jaime cuenta que “el Leo Rodríguez sin conocerme me ofreció para que fuera al Atlético de Madrid, porque es amigo del Cholo, y fui”.

“Una maravilla, a puertas abiertas. Leo sin conocerme, nada, me dijo que lo que quisiera, entonces esas cosas de gente desconocida”, reveló emocionado.

“Ahí tu vas viendo donde y como estamos, me estoy preparando bien o me falta, qué falta, y lo más que vi es el como preparamos a nuestra juventud para poder llegar a un primer equipo. Más allá de lo deportivo, en lo humano”, cerró.

“En cinco días, Claudio Bravo no me abandonó nunca”

Sevilla fue una de las paradas de García en su viaje por Europa, donde obviamente fue a visitar a Claudio Bravo y Manuel Pellegrini al Real Betis.

“Se portó muy bien Claudio, creo que hice el nexo, y Manuel me fue a saludar. Lo más lindo que encontré fue que atravesó todo el complejo para ir a saludarme, me felicitó por lo que estaba haciendo“, detalla.

“Eso es absolutamente reconfortante. Él es un estandarte, es el tipo a seguir, es el tipo que uno sueña a lo mejor de decir esa vuelta me gustaría dar, pero yo creo que también es privilegiado”, complementó sobre Pellegrini.

Así, García cuenta que “Claudio estuve cinco días y no me abandonó nunca, siempre después de cada entrenamiento nos iba a explicar un poco de la forma, de que se trataba”.

“No estamos muy lejos porque son los mismos trabajos que se hacían acá, me explicó un poco de la interna, como se manejaban los grupos grandes”, añade.

“Esas cosas me reconfortó mucho más de conversar con Alexis, Claudio y Maripán, las cosas que ellos pasaron más que ir a mirar un entrenamiento, mucho más me reconfortaron, de poder ver la impresión de ellos”, explica.

Para cerrar, detalla que “yo les contaba un poco de como se estaba manejando acá, por qué los niños llegaban con tanto déficit arriba”.

“¿Por qué? Porque faltan instalaciones, falta darles lo que le dan al primer equipo, los niños tienen que sentir y vivir lo que más o menos es parecido, no lo mismo, pero sentir, eso es lo que nos está faltando y lo conversamos mucho allá en Europa”, concluyó.

¿En qué equipo dirigirá Jaime García en 2024?

Tras su salida de Ñublense, el entrenador de 46 años oriundo de Cartagena aún no tiene equipo para la temporada 2024. La U e incluso la selección chilena aparecen como opciones, pero aún no hay nada definido.

