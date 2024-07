John Obi Mikel se mandó unas polémicas declaraciones contra los jugadores africanos que, en los últimos años, han decidido representar a combinados europeos en vez de su país de nacimiento.

En charla con el podcast The Obi One el ex futbolista nigeriano declaró que “hay jugadores que quieren jugar para Inglaterra, Francia, lo que sea, y luego esperan. Siguen esperando y cuando llegan a los 25 o 26 años y no son convocados, entonces llaman a Nigeria”.

“No deberíamos ser tratados como una segunda opción. No somos segunda opción”, aseguró el ex volante con pasos por el Chelsea, Middlesbrough y Stoke City de Inglaterra.

En ese sentido, Mikel sostuvo que “tenemos reuniones con ellos, son sus padres, y les decimos: ‘escúchame, tú eres de Nigeria, tu papá es nigeriano, tu mamá es nigeriana, ¿por qué no representarías a Nigeria?’”.

“Deberías estar orgulloso de tus raíces africanas, deberías estar orgulloso de representar a tu país africano”, agregó.

Para cerrar, el ex seleccionado nigeriano lanzó que “tienes que tomar una decisión y mantenerte. Si decides jugar para Inglaterra, siéntate y espera, pero no esperes a que haya pasado tu mejor momento para jugar con Nigeria. No, ándate a la mierda, amigo”.

Las palabras de John Obi Mikel

Cabe mencionar que Europa en los últimos años se ha nutrido bastante del talento africano para sus diferentes selecciones. Sin ir más lejos, en Inglaterra destacan Bukayo Saka (Nigeria), en Países Bajos el defensor Nathan Aké (Costa de Marfil), en Francia el atacante Kylian Mbappé (Argelia/Camerún) y Jamal Musiala en Alemania (Nigeria), por solo nombrar algunos.

