Universidad de Chile vs. Audax Italiano, animarán uno de los duelos claves por la Fecha 20 de la Liga de Primera, con los azules de local en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános.

Los azules llegan con la presión de conseguir los tres puntos, pese al contundente triunfo ante Unión Española por 4-0, ya que se posiciona a seis puntos del líder y necesita ganar para no dejar de estar entre los punteros.

Por su parte, los Itálicos llegan tras una goleada por 4-0 a Deportes Limache y buscan una victoria, de esta forma quedaría en el tercer lugar de la tabla con 37 puntos, entrando en los primeros lugares del Campeonato Nacional.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Audax Italiano? Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. Audax Italiano, juegan este domingo 17 de agosto, desde las 12:30 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános, por la fecha 20 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules e Itálicos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Cuándo juega U. de Chile vs. Independiente el partido de vuelta en Copa Sudamericana?

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025