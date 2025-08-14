Sigue en marcha el Campeonato Nacional, y este viernes comienza la Fecha 20 del torneo, jornada que tendrá una serie de partidos con equipos que buscan sumar tres puntos y seguir escalando en la tabla de posiciones.

En este contexto, se dio a conocer el partido gratis que podrás ver este fin de semana en la Liga de Primera, que corresponde a uno de los clubes que busca mantenerse en la parte alta del tablero.

El partido del Campeonato Nacional que va gratis por TV

La señal encargada de transmitir de forma gratuita un partido po r la F echa 20 del Torneo Nacional es Mega y este domingo 17 de agosto transmitirá el duelo entre Coquimbo Unido vs. Everton, a partir de las 17:30 horas , en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

La señal de TV en este caso será Mega 2 (9.2 digital) y de forma online a través de la aplicación Mega GO, previo pago de suscripción mensual.

La transmisión también estará a cargo de TNT Premium y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

Programación Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 15 DE AGOSTO

Unión Española vs. Deportes Iquique a las 15:00 hrs, en el Estadio Santa Laura.

en el Estadio Santa Laura. Unión La Calera vs. Deportes La Serena a las 20:00 hrs, en el Estadio Nicolás Chahuán.

SÁBADO 16 DE AGOSTO

Colo Colo vs. Universidad Católica a las 15:00 hrs, en el Estadio Monumental.

en el Estadio Monumental. O’Higgins vs. Cobresal a las 18:30 hrs, en el Estadio Jorge Silva.

DOMINGO 17 DE AGOSTO

Universidad de Chile vs. Audax Italiano a las 12:30 hrs, en el Estadio Nacional.

en el Estadio Nacional. Huachipato vs. Deportes Limache a las 15:00 , en el Estadio Huachipato.

, en el Estadio Huachipato. Coquimbo Unido vs. Everton a las 17:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

