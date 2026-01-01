Coquimbo Unido cerró una temporada inolvidable, donde por primera vez en su historia levantaron el título de Primera División clasificando así a Copa Libertadores. A pesar de esto, el barco pirata sufre de importantes salidas y un histórico del equipo se refirió a su presente.

Eugenio Julio es una figura inolvidable del conjunto Pirata, donde es el goleador histórico del club al convertir 102 tantos durante sus distintas temporadas en el club (1982-1988; 1989-1991; 1993).

Eugenio Julio analiza el presente de Coquimbo Unido

Al final de la temporada, el club se despidió de grandes figuras de la campaña campeona, como Matías Palavecino, Cecilio Waterman y el DT Esteban González.

Ante las sensibles bajas que experimentan los Piratas para este campeonato, Julio, en conversación con Redgol, señaló: “La ley del fútbol es así, corto. Tienen que aprovechar la oportunidad. Acá se han ido jugadores, pero tienen que traer jugadores de jerarquía para completar el plantel.

Asimismo, puntualiza que lo importante es fortalecerse para seguir creciendo, ya que las bajas son sensibles, pero sigue gran parte del equipo campeón.

“Hay que tener sus 25, 18 jugadores para el próximo año porque son muchos campeonatos, pero tienen que traer unos dos o tres de jerarquía para poder fortalecer al grupo, a pesar de que estamos en un 70% del plantel”.

El goleador histórico también se refirió a la llegada de Hernán Caputto, quien toma las riendas de la banca pirata tras la despedida de González.

“Lo he visto en sus equipos y con algunos matices, más o menos tiene el mismo estilo de juego (De González), contraofensiva rápida, bien defensivamente. Entonces, se va a encontrar con un grupo que ya tiene trabajada esa parte y él va a colocar algo de su trabajo”.