Alejandro Camargo confirmó su permanencia en Coquimbo Unido y fue el encargado de darle la bienvenida a un refuerzo confirmado por el actual campeón del fútbol chileno. Llegó para suplir la salida de Matías Palavecino, quien se incorporó a Universidad Católica.

Se trata de un futbolista argentino surgido en Boca Juniors que tuvo un paso efímero por la Juventus de Italia cuando recién comenzaba su carrera profesional. Sin embargo, este trasandino que hoy tiene 28 años no jugó por el primer equipo de la Vecchia Signora. Sólo vio acción en el cuadro juvenil y el primavera, la reserva del elenco turinés.

Todas esas referencias son para Guido Vadalá, quien llegó al Barbón tras mostrar un gran nivel en Blooming de Bolivia: allí anotó 14 goles y regaló 10 asistencias en 46 partidos. Un nivel que atrajo a la dirigencia de los aurinegros para suplir a una de las figuras que tuvo el cuadro monarca.

Guido Vadalá, el de más a la izquierda, celebra un gol en la Juventus juvenil. (Tullio M. Puglia/Getty Images).

Y fue el Pela Camargo quien aprovechó su bagaje para darle un cordial recibimiento a su ex compañero. El incansable volante central compartió una historia de Instagram donde recordó buenos tiempos lejos del estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Camargo y Guido Vadalá juntos nuevamente. (Captura Instagram).

“Claro Guido, bienvenido”, escribió Camargo en la citada red social. Allí dejó un mensaje para un jugador uruguayo que coincidió con ellos en la Universidad de Concepción. Vadalá estuvo en el Campanil y además tuvo un paso fantasma por Deportes Melipilla, donde fue anunciado como incorporación, pero nunca llegó a jugar.

Vadalá tiene una trayectoria variopinta que lo sitúa en el Barbón: jugó en Sarmiento de Junín, en Alvarado y en Mitre de Argentina, entre otros clubes. También pasó por el Deportes Tolima de Colombia y el Charlotte Independence de Estados Unidos.

El cariñoso recibimiento de Camargo a Vadalá, refuerzo argentino de Coquimbo Unido

Esta fotografía de Camargo con un flamante refuerzo de Coquimbo Unido tiene su razón de ser. Además de Guido Vadalá, el Pela recordó al uruguayo Alexis Rolín, a quien le dejó abierta una invitación para el puerto pirata. “Ven a visitarnos, crakyyy”, apuntó el mediocampista campeón.

Guido Vadalá en acción ante Sporting Cristal por Universidad de Concepción. Todo lo mira atento el Pela Camargo. (Alejandro Zoñez/Photosport).

En la UdeC, Vadalá disputó 17 partidos entre el segundo semestre de 2018 y el primero de 2019. Marcó un gol y regaló una asistencia, muy poco en relación al rendimiento que ofreció en la máxima categoría boliviana. Y que significó mucho para que Coquimbo Unido apostara por su fichaje.

Guido Vadalá en acción por el Campanil, donde jugó entre 2018 y 2019. (Andres Pina/Photosport).

