El mercado de fichajes ya está en movimiento y, con ello, los clubes comienzan a reforzar lo que será esta temporada, siendo uno de ellos Universidad de Chile, donde revelan que un jugador rival fue ofrecido al cuadro azul.

Los azules lograron uno de los objetivos de la temporada y sellaron la clasificación a la Fase previa de Copa Sudamericana, donde se medirán en un partido único contra Palestino para ingresar a la fase de grupos.

Ante esto, el cuadro que dirige Francisco Meneghini ya anunció a su primer gran refuerzo al sellar el regreso de Eduardo Vargas, al que se le podrían sumar los experimentados de Juan Martín Lucero y Octavio Riveros.

El jugador de Palestino que fue ofrecido a la U

Según revela el comunicador deportivo Renzo Luvecce, Jason León fue acercado a la dirigencia azul. “El lateral izquierdo fue seguido todo el año por la secretaria técnica, veremos si el DT aprueba su contratación”.

Añadiendo que de concretarse “sería un préstamo con opción de compra, el lateral izquierdo tiene contrato con Palestino hasta finales de 2027 y su actual cláusula de salida es por $700 mil dólares por el 100% de su pase”.

ver también ¿Refuerzo estrella? Juan Martín Lucero llega a U. de Chile con ¡23 partidos sin anotar!

León disputó 28 partidos en la última temporada del Campeonato Nacional, donde el defensa anotó 1 gol, 1 entregó 1 asistencia.

Publicidad

Publicidad

Revelan que Jason León podría salir a préstamo a los azules. 05/12/2025 Felipe Zanca/Photosport

La carrera de Jason León

El defensa de 25 años comenzó su carrera en Santiago Wanderers el 2020, llegando a Palestino el 2025.