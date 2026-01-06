Eduardo Vargas fue presentado oficialmente como nuevo jugador y delantero de la U de Chile. Ahí, Turboman mostró su faceta renovada tanto en sus declaraciones como su nueva posición en cancha.

“Siempre he sentido el apoyo de la gente mediante redes, amigos míos, mi familia. Estoy feliz de estar de vuelta, cumpliendo un sueño. Con Charles y Marcelo (Díaz) siempre hemos tenido buena relación, me han recibido muy bien”, dijo de entrada.

Fue ahí donde se le consultó por el mar de delanteros que tiene la U, entre confirmados y posibles fichajes. Ante la opción de ser relegado por jugadores como Juan Martín Lucero u Octavio Rivero, Edu respondió.

Eduardo Vargas y su nueva faceta en la U de Chile

Eduardo Vargas avisó que ya no se siente tan cómodo jugando como centrodelantero, por lo que le tiró sutil palo a Francisco Meneghini sobre su nueva posición. El delantero fue sincero en sus actuales condiciones.

Foto: U de Chile

“Ahora estos últimos años estoy bien físicamente, he ido variando y antes jugaba más de 9. Ahora me gusta estar más suelto, en Audax fui extremo, me sentó bien, estoy a disposición del entrenador”, avisó.

Por eso, Turboman no le hizo el quite a las críticas sobre la falta de gol en los delanteros de U de Chile previo a arribar. Para Eduardo Vargas, “es difícil a veces hacer goles, no es fácil”.

“Siempre veía comentarios de personas, de periodistas que decían que los delanteros no hacían goles. Es por la confianza del jugador, yo quiero aportar, hacer la mayor cantidad de goles que se pueda y aportar al equipo”, cerró.