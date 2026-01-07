El nombre de Leandro Fernández se ha tomado la agenda de Universidad de Chile en esta jornada de miércoles. Lamentablemente para el argentino, no es por las razones más deseables en un inicio de año.

Francisco Meneghini, entrenador del primer equipo azul, decidió cortarlo a pesar de tener contrato vigente por todo el 2026. Paqui no quiere contar con el atacante, obligándolo a buscar un nuevo equipo.

Esta decisión del recién llegado DT genera bastante impacto en la huestes azules, ya que se trata de uno de los referentes del plantel y uno de los delanteros más productivos en los últimos años. No obstante, todo obedecería a los gustos de Meneghini y un punto clave para el armado del equipo.

ver también Exigen que Colo Colo rompa el mercado chileno fichando a Lea Fernández: “Necesitamos jugadores así”

El motivo por el que Meneghini cortó a Leandro Fernández en Universidad de Chile

De acuerdo a información entregada por EMOL, la decisión del entrenador se basa en los jugadores que podrían llegar en este mercado y el cupo de extranjero. Ahí el perfil es clave, ya que Lea no es de su total gusto.

Por lo mismo, hay que generar espacio para los posibles arribos del argentino Juan Martín Lucero, el uruguayo Octavio Rivero y el paraguayo Lucas Romero. Estos, sumados a Franco Calderón, Felipe Salomoni, Leandro Fernández y Sebastián Rodríguez, dejarían a los azules en una compleja situación con los cupos de extranjero.

Leandro Fernández ha anotado 33 goles en 100 partidos con la camiseta de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Y ojo, que Lea no se marcharía solo, ya que también se menciona que Sebastián Rodríguez tiene la horas contadas tras una segunda mitad del 2025 donde fue escaso aporte a pesar de llegar como refuerzo.

Los números de Lea Fernández en la U

En la pasada temporada el atacante de 34 años jugó un total de 40 partidos, siendo 23 por la Liga de Primera, seis en Copa Libertadores, seis en Copa Chile, cuatro en Copa Sudamericana y uno en la Supercopa. Se matriculó con diez goles y dio siete asistencias en 2.228 minutos de acción.

ver también Tras ser cortado en la U: Los dos clubes que buscan a Leandro Fernández

En sus tres años con los azules Fernández ha disputado 100 encuentros con 33 goles y 23 asistencias. Con la U ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

Publicidad