Leandro Fernández sigue asimilando lo que será su 2026 tras se cortado en Universidad de Chile por Francisco Meneghini. El delantero argentino no será considerado por el DT, por lo que debe buscar club en este mercado de fichajes.

En ese sentido ya hay algunos equipos que están dando vuelta como un posible próximo derrotero para el trasandino, quien dejará la U después de tres temporada.

Uno de los elencos que tomó algo de fuerza para quedarse con sus servicios fue O’Higgins de Rancagua. Coincidentemente, uno de los nuevos dueños del club es Christian Bragarnik, su representante.

Quien habló al respecto fue Lucas Bovaglio, entrenador argentino que durante este jueves fue presentado como flamante nuevo DT de O’Higgins. En conferencia de prensa, el estratega se refirió a la opción de tener a Lea en su plantel, asegurando que es algo que verá la dirigencia.

DT de O’Higgins y la opición de tener a Leandro Fernández

El ex Palestino aseguró a los medios que “quiero ser prudente con los nombres, inclusive con los nombres que están en este plantel. Yo creo que hay una gran base de jugadores que continuaron y que no arrancamos desde cero, solo falta potenciar a este plantel”.

Leandro Fernández ha convertido 33 goles en 100 partidos con la camiseta de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

“No quiero profundizar en algunos nombres. La dirigencia está trabajando, se está moviendo y hay negociaciones que están avanzadas. En horas o días van a haber novedades”, agregó.

Para cerrar, Bovaglio afirmó que “quiero lo mejor para el club. Algunos nombres se está hablando y la negociación se cierre”.

Los números de Lea Fernández en Universidad de Chile

En el 2025 el atacante de 34 años disputó 40 partidos, siendo 23 por la Liga de Primera, seis en Copa Libertadores, seis en Copa Chile, cuatro en Copa Sudamericana y uno en la Supercopa. Anotó diez goles y dio siete asistencias en 2.228 minutos de acción.

En sus tres temporadas con los azules Fernández jugó 100 encuentros con 33 goles y 23 asistencias. A nivel de trofeos con el Bulla ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.