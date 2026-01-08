Una fuerte polémica se originó en medio de la pretemporada de Universidad de Chile, porque se decidió la salida de una de las grandes figuras del club de los últimos años: Leandro Fernández.

El Lea tiene contrato con Azul Azul por todo 2026, sin embargo, el entrenador Francisco Meneghini no lo tiene en cuenta para la temporada y debe buscar nuevo equipo.

La partida del goleador del cuadro laico se dio tras una reunión con el estratega, y pese a que el propio Fernández dijo que se dio en buenos términos, se destapó que hubo una airada reacción del jugador.

ver también “Clark y Mayo no estaban de acuerdo”: Lea Fernández filtra round con Meneghini tras su adiós de la U

La rabia de Leandro Fernández con Paqui Meneghini

Leandro Fernández se juntó con Francisco Meneghini para hablar de su salida y en La Tercera dieron a conocer que el argentino se molestó, por la tardanza que hubo en la oficialización de la medida.

“Paqui citó al atacante a una reunión. En ella, le explicó las diversas razones de su salida, las que, principalmente, daban a entender que no encajaba en su idea futbolística. Al escuchar los argumentos del entrenador de 37 años, el oriundo de Santa Fe quedó muy molesto“, señaló el citado medio.

Leandro Fernández se va de la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Se produjo una fuerte discusión en la que el jugador recriminó al DT por comunicarle el 6 de enero una resolución que pudo haberle avisado con varios días de anticipación”, agregó.

Por último, cuentan que el vestuario azul también quedó molesto: “su salida dejó dividido al camarín universitario, donde el delantero tenía varios amigos, entre ellos, sus compatriotas y algunos de los veteranos”.

Universidad de Chile vive su primera polémica del año, tras decidir no contar con el delantero argentino Leandro Fernández para la temporada.

Publicidad

Publicidad