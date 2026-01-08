Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Polémica

Destapan la airada reacción de Leandro Fernández con Paqui Meneghini por echarlo de la U: “Se produjo…”

El delantero reaccionó de mala forma tras la reunión que tuvo con el entrenador y que lo dejó afuera del proyecto azul.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Leandro Fernández se va enojado de la U.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLeandro Fernández se va enojado de la U.

Una fuerte polémica se originó en medio de la pretemporada de Universidad de Chile, porque se decidió la salida de una de las grandes figuras del club de los últimos años: Leandro Fernández.

El Lea tiene contrato con Azul Azul por todo 2026, sin embargo, el entrenador Francisco Meneghini no lo tiene en cuenta para la temporada y debe buscar nuevo equipo.

La partida del goleador del cuadro laico se dio tras una reunión con el estratega, y pese a que el propio Fernández dijo que se dio en buenos términos, se destapó que hubo una airada reacción del jugador.

“Clark y Mayo no estaban de acuerdo”: Lea Fernández filtra round con Meneghini tras su adiós de la U

ver también

“Clark y Mayo no estaban de acuerdo”: Lea Fernández filtra round con Meneghini tras su adiós de la U

La rabia de Leandro Fernández con Paqui Meneghini

Leandro Fernández se juntó con Francisco Meneghini para hablar de su salida y en La Tercera dieron a conocer que el argentino se molestó, por la tardanza que hubo en la oficialización de la medida.

“Paqui citó al atacante a una reunión. En ella, le explicó las diversas razones de su salida, las que, principalmente, daban a entender que no encajaba en su idea futbolística. Al escuchar los argumentos del entrenador de 37 años, el oriundo de Santa Fe quedó muy molesto“, señaló el citado medio.

Leandro Fernández se va de la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Leandro Fernández se va de la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Se produjo una fuerte discusión en la que el jugador recriminó al DT por comunicarle el 6 de enero una resolución que pudo haberle avisado con varios días de anticipación”, agregó.

Por último, cuentan que el vestuario azul también quedó molesto: “su salida dejó dividido al camarín universitario, donde el delantero tenía varios amigos, entre ellos, sus compatriotas y algunos de los veteranos”.

Universidad de Chile vive su primera polémica del año, tras decidir no contar con el delantero argentino Leandro Fernández para la temporada.

Publicidad
“Fueron 10 segundos”: la fría despedida de Meneghini a Lea Fernández en U. de Chile

ver también

“Fueron 10 segundos”: la fría despedida de Meneghini a Lea Fernández en U. de Chile

Lee también
Fernández filtra round de Azul Azul con Paqui tras su adiós de la U
U de Chile

Fernández filtra round de Azul Azul con Paqui tras su adiós de la U

"Fueron 10 segundos": Fernández detalló el frío adiós de Meneghini
U de Chile

"Fueron 10 segundos": Fernández detalló el frío adiós de Meneghini

Lea Fernández lo quema todo en la U: "Si no me encuentran una salida..."
U de Chile

Lea Fernández lo quema todo en la U: "Si no me encuentran una salida..."

Foto de Vicho Pizarro en Rosario Central genera una musculosa comparación
Mercado de fichajes 2026

Foto de Vicho Pizarro en Rosario Central genera una musculosa comparación

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo