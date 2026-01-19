Universidad de Chile está a horas de presentar a Juan Martín Lucero como el cuarto refuerzo del mercado de fichajes para la temporada 2026, donde ya tienen una decisión para el futuro.

Esto, porque aunque suenan otros nombres para arribar al plantel de Francisco Meneghini, la idea es cerrar el plantel con los cuatro nuevos nombres, incluso con una venta millonaria de Lucas Assadi.

Así lo reveló Coke Hevia en su programa “Pauta de Juego” donde deja en claro que la U ya completó las necesidades que tenía planteadas como objetivo en el mercado.

Por lo mismo, en puesto como el arco y en el lateral izquierdo, por la salida de Matías Sepúlveda, la idea es darle espacio a los juveniles, incluso por una posible salida de Assadi.

La única duda en la U es Lucas Assadi por las ofertas que pueden llegar.. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

La U no buscará más refuerzos: quiere espacio para los juveniles

El periodista asegura que Universidad de Chile completó su plantel con el arribo de Juan Martín Lucero, por lo que cierra la opción de buscar un refuerzo, pese a que saben que llegarán nuevas ofertas millonarias por Lucas Assadi.

Publicidad

Publicidad

“La U con la llegada de Lucero cierra el plantel, con o sin Lucas Assadi. La información que tengo es que no trae otro arquero, se habla de un desgarro de Castellón, pero lo puedo decir es información de la U. También tienen confianza en Sáez. No van a traer un reemplazo del Tucu Sepúlveda, no van por Matus. Hay mucha esperanza en Diego Vargas”. explicó.

Por lo mismo, asegura que la confianza está en Paqui en los jugadores de casa: “Si el cabro juega bien la U gana minutos, es exportable y con lo poco que hay hasta lo podrían llamar. La decisión es no traer y me parece que está bien y ante una emergencia hasta Tamayo puede jugar”.

Revisa los detalles:

Publicidad