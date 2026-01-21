Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de fichajes

Juan Martín Lucero se agranda por la lucha con Vargas y Rivero en la U: “Soy más versátil…”

Juan Martín Lucero abordó con franqueza la competencia por un puesto como titular. El argentino disputará puesto con Vargas y Rivero.

Por Sebastián Amar

Sigue a Redgol en Google!
Juan Martín Lucero peleará un puesto en la U
Juan Martín Lucero peleará un puesto en la U

Juan Martín Lucero volvió a mostrarse frontal y con un discurso de equipo en medio de la pelea por un lugar como titular. El delantero argentino que acaba de ser presentado por Universidad de Chile, llega a un equipo que se ha reforzado de muy buena forma, lo que le exigirá elevar su nivel y rendir al máximo.

“El fútbol chileno tendrá mas competencia, eso es bueno y los planteles grandes necesitan jugadores de jerarquía que el que entre lo haga lo mejor posible y que no se noten los cambios”, comentó el Gato.

Colo Colo se abre a reemplazar a Vicente Pizarro: los dos volantes candidatos a refuerzo albo

ver también

Colo Colo se abre a reemplazar a Vicente Pizarro: los dos volantes candidatos a refuerzo albo

El palo de Juan Martín Lucero a Colo Colo cuando habla de la hinchada de la U: “Lidera el…”

ver también

El palo de Juan Martín Lucero a Colo Colo cuando habla de la hinchada de la U: “Lidera el…”

Respecto a su pelea por un puesto con Octavio Rivero y Eduardo Vargas, el ex Colo Colo explicó su fortaleza como jugador. “Soy un 9 más versátil no tan estático de área, pero me puedo adaptar moviéndome y saliendo del área, pero voy a aportar donde me necesiten”.

En esa línea, también puso el foco en el trabajo diario y en el rol del entrenador. “Cuando el DT tiene más herramientas para utilizar creo que es lo mejor para el grupo“, sostuvo remarcando que la competencia interna eleva el nivel colectivo.

El Gato ya entrena con los azules

El Gato ya entrena con los azules

El Gato viene con hambre de gol

La falta de goles ha puesto a Juan Martín Lucero bajo la lupa de los hinchas de Universidad de Chile. El Gato viene de anotar tan solo 11 goles en 51 partidos disputados en la temporada 2025 con Fortaleza.

Publicidad

Además, el nuevo delantero de Universidad de Chile viene con una sequía goleadora de casi ocho meses. En el último partido que anotó fue contra el Juventude donde marcó un doblete, este partido fue el 10 de mayo de 2025.

Lucero no llega en un momento goleador, pero el no cuenta que sea así. “Vengo a reencontrarme en un fútbol que conozco en el club grande que me da la posibilidad de volver“, comentó el Gato en su presentación.

Lee también
La insólita situación que desclasifica Lucero de su negociación con la U
U de Chile

La insólita situación que desclasifica Lucero de su negociación con la U

Lucero sepulta tajante a Colo Colo en la U: "No voy a..."
U de Chile

Lucero sepulta tajante a Colo Colo en la U: "No voy a..."

Lucero revela rol clave de Zaldivia para llegar a la U: "Me decía, 'te espero'"
U de Chile

Lucero revela rol clave de Zaldivia para llegar a la U: "Me decía, 'te espero'"

El “as bajo la manga” que se guardó Colo Colo con Lucas Cepeda
Colo Colo

El “as bajo la manga” que se guardó Colo Colo con Lucas Cepeda

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo