Juan Martín Lucero se agranda por la lucha con Vargas y Rivero en la U: “Soy más versátil…”

Juan Martín Lucero volvió a mostrarse frontal y con un discurso de equipo en medio de la pelea por un lugar como titular. El delantero argentino que acaba de ser presentado por Universidad de Chile, llega a un equipo que se ha reforzado de muy buena forma, lo que le exigirá elevar su nivel y rendir al máximo.

“El fútbol chileno tendrá mas competencia, eso es bueno y los planteles grandes necesitan jugadores de jerarquía que el que entre lo haga lo mejor posible y que no se noten los cambios”, comentó el Gato.

Respecto a su pelea por un puesto con Octavio Rivero y Eduardo Vargas, el ex Colo Colo explicó su fortaleza como jugador. “Soy un 9 más versátil no tan estático de área, pero me puedo adaptar moviéndome y saliendo del área, pero voy a aportar donde me necesiten”.

En esa línea, también puso el foco en el trabajo diario y en el rol del entrenador. “Cuando el DT tiene más herramientas para utilizar creo que es lo mejor para el grupo“, sostuvo remarcando que la competencia interna eleva el nivel colectivo.

El Gato ya entrena con los azules

El Gato viene con hambre de gol

La falta de goles ha puesto a Juan Martín Lucero bajo la lupa de los hinchas de Universidad de Chile. El Gato viene de anotar tan solo 11 goles en 51 partidos disputados en la temporada 2025 con Fortaleza.

Además, el nuevo delantero de Universidad de Chile viene con una sequía goleadora de casi ocho meses. En el último partido que anotó fue contra el Juventude donde marcó un doblete, este partido fue el 10 de mayo de 2025.

Lucero no llega en un momento goleador, pero el no cuenta que sea así. “Vengo a reencontrarme en un fútbol que conozco en el club grande que me da la posibilidad de volver“, comentó el Gato en su presentación.