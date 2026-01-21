El golpe más potente en el mercado de fichajes nacional lo dio Universidad de Chile, que tras arduas y largas negociaciones se quedó con los cotizados goles de Juan Martín Lucero.

El delantero argentino, que se fue por la puerta chica de Colo Colo a finales de 2022 a pesar de tener contrato vigente, fue presentado oficialmente este miércoles en la U y ya se puso la camiseta azul.

El Gato se mostró muy contento por su regreso al fútbol chileno y señaló que espera volver a su mejor nivel, tras un 2025 para el olvido en Fortaleza, donde sufrió con el descenso de su equipo en Brasil.

El palo a Colo Colo y el guiño de Lucero a la hinchada de la U

La primera pregunta que le hicieron a Juan Martín Lucero tuvo relación con su pasado en Colo Colo, ante lo cual declinó en ahondar y prefirió hablar de su futuro en la U.

Sin embargo, al ex Vélez le preguntaron por sus sentimientos sobre jugar en el estadio Nacional repleto de hinchas azules, y aprovechó de enviarle una indirecta a los albos, alabando la fidelidad de los seguidores laicos.

Juan Martín Lucero fue presentado en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Estadísticamente la U lidera el ranking de asistencia, sigo mucho el fútbol, veo todo en general. Soy muy amigo de Zaldivia y Fernández, seguí mucho su campaña, siempre juegan como 40 mil personas y eso es motivador“, dijo el ariete.

“Dios quiera en el primer partido pueda estar presente y vivir el momento en persona”, agregó.

El primer partido oficial de Universidad de Chile será el viernes 30 de enero, cuando reciba a Audax Italiano por la primera fecha de la Liga de Primera.