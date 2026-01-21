La llegada de Juan Martín Lucero como refuerzo estrella de Universidad de Chile para la temporada 2026 fue un duro golpe para el pasado, donde los hinchas de Colo Colo vuelven a lanzar sus dardos.

Después de una polémica salida al Fortaleza, donde incluso ambos clubes tuvieron que ir a la FIFA, el goleador argentino todavía tiene el odio de los hinchas albos.

Por lo mismo, recuerdan las cosas que hizo para salir del estadio Monumental, donde es Patricio Yáñez quien asegura que su anterior paso no fue bueno por su forma de actuar.

“Básicamente acá todo jugador tiene derecho a jugar en los equipos rivales, el tema que se escapó por la venta del baño este chico dejando tirado un contrato que tenía con Colo Colo y ese generó demasiad molestia”, explicó.

“Es el mejor refuerzo del fútbol chileno”

Fue en Deportes en Agricultura donde Patricio Yáñez habló del odio que reflotó en Colo Colo con el regreso de Juan Martín Lucero, quien firmó como refuerzo de la U.

“Eso habla de los deseos de emigrar, que tiene cualquier jugador, pero cuando haces lo de Lucero, llegar a la FIFA y no tener la cara para decir me quiero ir, quiero mejorar, tengo ofertas”, explicó.

“Es lo mismo de Falcón, que no apareció, se fue, me quiero ir, por qué no dan la cara y tienen una conversación. Después bien reconocer, pero eso no debe hacerse”, detalló.

En esa misma línea, asegura que si no se escapa marcará el año con la U: “Al jugador lo considero como la mejor contratación de fútbol chileno, que más allá que a su equipo no le fue bien, me parece que cuando estuvo en Colo Colo marcó tremenda diferencia, la U tendrá un gran goleador”.

