Una visita muy especial recibieron los jugadores de Universidad de Chile en el Centro Deportivo Azul, porque junto a su familia asistió Lucía Tapia, la Tía Tutty quien quería conocer al plantel en su cumpleaños 102.

Hace unos días se había hecho conocida por unos videos en redes sociales donde cantaba el himno de la U, además que conocía a todos los jugadores y siempre está al tanto de lo que pasa.

“Ella escucha todos los partidos, se sabe los jugadores, es fanática fanática y no sabemos cómo hacerlo para lograr algo lindo para ella“, contó su familia hace unos días a Redgol.

Por lo mismo, hoy se cumplió su deseo, incluso con los jugadores cantándole el cumpleaños feliz, con una torta que tenía el capitán, Marcelo Díaz, y un regalo de Charles Aránguiz: “Hoy recibimos una vista especial”.

La Tía Tutty con la camiseta que le regaló Charles Aránguiz.

“Se conoce a todos los jugadores de la U”

Universidad de Chile mostró el video de la visita al CDA, donde compartió con sus jugadores favoritos: “Ella tiene tres regalones del equipo con Eduardo Vargas, Marcelo Díaz y Charles Aránguiz“.

“Lucía Tapia Cabrera, más conocida como la Tía Tutty, cumplió 102 años y también el sueño de conocer a sus regalones de la U”, destacaron desde el club.

Con una torta, además con una camiseta que le regaló Charles Aránguiz, cumplieron cumpleaños muy especial: “Bullanguera desde siempre, cantó el himno de la U y se llevó un gran regalo”.

Mira el video:

