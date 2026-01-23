Un durísimo golpe recibió este viernes el tenis chileno -y el deporte nacional en general- tras confirmarse el fallecimiento de Sergio Garin, padre del tenista nacional Cristian Garin.

La noticia, dada a conocer por ADN Deportes, generó una inmediata conmoción en el mundo deportivo, especialmente considerando el complejo momento personal que atraviesa el actual número uno de Chile.

De acuerdo con la información conocida, Sergio Garin venía enfrentando complicaciones médicas durante los últimos meses, situación que finalmente derivó en su lamentable deceso, enluta a su familia y al tenis chileno en general.

El apoyo incondicional del padre de Cristian Garin

Las informaciones indican que Cristian alcanzó a acompañar a su padre en sus últimos días, ya que “Gago” se encontraba hace un par de días de regreso en Chile tras su participación en el Abierto de Australia, torneo que marcó su retorno al circuito profesional este 2026.

La segunda raqueta nacional se preparaba para competir en el Challenger de Concepción y posteriormente integrar el equipo chileno de Copa Davis en la serie ante Serbia.

Como suele ocurrir en el tenis nacional, la figura de la familia y sobre todo de Sergio Garin fue clave en los inicios de la carrera del deportista nacional. Fue él quien le inculcó el amor por el deporte blanco a Cristian, comenzando a jugar tenis junto a su hijo cuando apenas tenía cinco años.

A lo largo de los años, Sergio fue testigo silente de los éxitos de Garin, acompañando a su hijo en múltiples torneos internacionales y, junto a su esposa Claudia Medone, en diversas series de Copa Davis, tanto en Chile como en el extranjero, convirtiéndose en un apoyo constante a lo largo de la carrera del ‘Tanque’.

Desde RedGol enviamos nuestras más sinceras condolencias a Cristian Garin y su familia en este difícil y doloroso momento tras la partida de su padre, Sergio Garin.