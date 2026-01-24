Es 25 del ranking ATP, disputa el Abierto de Australia y sorprendió con mensaje a Cristian Garin: “Fuerza Gago”

El Abierto de Australia comienza su recta final hacia la gran definición del nuevo monarca. Este fin de semana ya empiezan a disputarse los octavos de final y entre las gratas sorpresas asoma Luciano Darderi. El italiano, que superó en primera ronda a Cristian Garin, destaca con su tenis y quiere hacer historia en el primer Grand Slam del año.

El europeo número 25 del mundo superó a Karen Khachanov por 7-6(5), 3-6, 6-3, 6-4. Por lo que logra su mejor participación en este tipo de torneos. Sin embargo, el reciente triunfo ante el trasandino estuvo marcado por un particular gesto que rápidamente recorrió el planeta tenis.

ver también Luto en el deporte nacional: Fallece el padre del tenista nacional Cristian Garin

Es que Darderi comparte preparador físico con Cristian Garin. Incluso disputaron el dobles en el Abierto de Australia, por lo que han forjado una amistad en el circuito ATP. Por lo mismo, el italiano no dudó un minuto y al momento de dejar su mensaje en la cámara, decidió dedicárselo al tenista nacional. “Fuerza Gago”, escribió cumpliendo el ritual que cumple cada tenista tras triunfos importantes.

El apoyo a Cristian Garin

Palabras que no pasaron desapercibidas. Cristian Garin perdió lamentablemente a su padre durante la jornada de este viernes. Según indicó Radio ADN, Sergio Garin presentaba complicaciones médicas en los últimos meses, lo que provocó su deceso en las últimas horas.

ver también Cristian Garin no esconde su golpe en Australia: “Me voy muy mal, decepcionado”

Por lo mismo, al enterarse el italiano Darderi de inmediato entregó su apoyo al chileno Garin. “Quiero enviarle mucha fuerza. Volverá más fuerte de esto. Lo vamos a apoyar. Lo considero un amigo y quería reconocerlo a él y a su padre”, recalcó el tenista en conversación con Clay Magazine.

El mensaje de Darderi en apoyo de Garin

Publicidad

Publicidad

El momento fue aplaudido por los fanáticos del tenis y hasta fue destacado por las cuentas oficiales del ATP. En un momento complejo que enfrenta el tenista chileno

Mientras tanto el italiano de 23 años ahora se enfoca en los octavos de final del Abierto de Australia. El domingo enfrentará nada menos que a Jannik Sinner, el segundo mejor clasificado del torneo, y que viene de superar al estadounidense Eliot Spizzirri por parciales de 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4.