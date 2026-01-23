Arriesgan cinco años de cárcel: Detienen a dos tenistas por gestos racistas en Brasil

El tenis enfrenta una polémica de palabras mayores. Es que mientras todos se fijan en la definición del Abierto de Australia, en Brasil dos jugadores fueron detenidos por actos racistas.

La lamentable situación se registró en el Challenger 75 de Itajaí, en Santa Catarina. La dupla conformada por el venezolano Luis David Martínez y el colombiano Cristian Rodríguez es investigada por la repudiable conducta que registraron tras la derrota que protagonizaron en cuartos de final.

La dupla venía de ganar el Challenger en Bogota, por lo que se perfilaban como firmes candidatos al título. Sin embargo, el binomio venezolano-colombiano fue superado por los dueños Igor Marcondes y Eduardo Ribeiro. Con parciales de 7-6 (4), 6-7 (6) y 10-2, los brasileños se quedaron con el triunfo, pero todo pasó a segundo plano con el gesto de sus rivales.

Es que cuando llegaron a la malla, tanto Martínez como Rodríguez realizaron gestos racistas. Según medios locales hubo insultos y hasta movimientos de los brazos imitando a un mono. Si hasta se indica que dicha reacción fue contra un pelotero al que trataron de “macaco”. El tenista colombiano tras salir de la cancha fue a encarar al joven y tuvo que ser apartado por la organización.

Dura sanción a tenistas por racistas

El tema es que en Brasil hay estrictas sanciones por el racismo. Los organizadores del Challenger 75 de Itajaí notificaron a la policía local y ambos fueron detenidos en el hotel en que se hospedaban en Santa Catarina.

“El incidente ocurrido durante el partido de dobles del Abierto de Itajaí provocó la intervención inmediata de la Policía Militar, que estuvo presente y tomó las medidas necesarias conforme a la legislación brasileña. Condenamos vehementemente el racismo y la discriminación de cualquier tipo”, recalcaron desde la organización.

Ahora el caso lo tomó la justicia brasileña y los deportistas arriesgan sanciones de hasta cinco años de cárcel.

