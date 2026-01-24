Universidad de Chile se alista para el último amistoso de pretemporada para el año 2026, donde enfrentarán a Universitario por la Noche Crema en la ciudad de Lima.

En ese sentido, el técnico Francisco Meneghini comienza sus evaluaciones a una semana de empezar la Liga de Primera 2026, donde hay dudas en un puesto tras la salida de Matías Sepúlveda.

Según informó Bolavip Chile, han reactivado conversaciones con Marcelo Morales, quien pertenece al New York Red Bulls de la MLS, quien podría ser el quinto refuerzo de la U en el mercado de fichajes.

En esa línea, deja sobre la mesa la vuelta de carnero del gerente deportivo, Manuel Mayo, quien juró en conferencia de prensa que no existía negociación alguna por un nuevo jugador.

Manuel Mayo aseguró que en ese puesto no había negociación. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La U negocio por Marcelo Morales

Manuel Mayo fue consultado por un jugador en la zona izquierda de la cancha, donde le apuntaron a Esteban Matus y Marcelo Morales, donde descartó acercamientos con la U.

“No hemos preguntado por ningún lateral, no hay sondeos. No lo descarto, porque estamos haciendo informes en todas las posiciones, pero no hay negociaciones con nadie en ese puesto”, explicó.

Algo que lo deja nuevamente al descubierto, una vez que se filtró las negociaciones que han llevado adelante por Marcelo Morales, de manera de buscar su regreso a la U.

En ese sentido, la última evaluación realizada con Paqui Meneghini hace cambiar decisiones en la U, aunque también llegan a días del duelo ante Audax que comienza la participación en la Liga de Primera.

