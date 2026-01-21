Universidad de Chile presentó su cuarto refuerzo en el mercado de fichajes para la temporada 2026, con el gran nombre de Juan Martín Lucero, donde ahora debe definir si sigue buscando jugadores.

En ese sentido, fue en la presentación del goleador argentino donde habló el gerente deportivo, Manuel Mayo, quien reveló el gran misterio que tienen los hinchas con el próximo refuerzo.

“Tenemos el plantel que queríamos hoy en día, estamos contentos con él los jugadores que llegaron fueron lo que planificamos con Paqui, los perfiles que queríamos”, dejó en claro Mayo.

En ese sentido, se le volvió a preguntar por el puesto del lateral izquierdo, con nombres como Esteban Matus o Marcelo Morales, donde contó la verdad de parte del club.

La U descarta a Esteban Matus

Manuel Mayo no quiso jugar al misterio y entiende que el plantel de la U está cerrado, salvo una salida de Lucas Assadi, por lo mismo, descartó otros nombres, por el momento en Universidad de Chile.

“No hablo de nombres, pero toca decir. Matus fue un tema polémico en su momento, conversado y ahora no hemos preguntando por ningún lateral. No hay sondeos ni de secretaría, ni gerente deportivo. No lo descarto, estamos haciendo informes en todas las posiciones, pero no tenemos ninguna negociación por un lateral izquierdo”, explicó.

En ese sentido deja en claro que no quieren cerrar la puerta, pero que, por ahora, no trabajan en otro nombre: “Ayer fue una evaluación, mañana será otra y todo puede cambiar. Al día de hoy no hay negociación con ningún jugador extra a los incorporados. Siempre vamos a querer reforzar cuando veamos espacios, pero ahora no tenemos nada”.

