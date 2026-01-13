Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

¡Atención azules! U de Chile intenta convencer a Assadi para que se quede a ser campeones

La U no quiere que se vaya y menos a Atlético Mineiro: el Chuncho intenta convencer a Lucas Assadi para que se vaya campeón de Universidad de Chile.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
La U quiere retener a Lucas Assadi para ser campeones.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTLa U quiere retener a Lucas Assadi para ser campeones.

El futuro de Lucas Assadi está en duda, pero dependerá del mismo jugador y de Universidad de Chile, claro. Es que desde el Chuncho reconocieron que están intentado convencer al joven crack formado en el CDA para que se mantenga en el club.

Assadi es seguido de Israel y Europa. Además, el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli presentó una oferta que alcanza los 4,5 millones de dólares para llevarse Assadi.

En medio de esta vorágine, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, reveló que la idea es convencer a Assadi de mantenerse en la U al menos hasta fin de año. El objetivo es ser campeones de la Liga de Primera y pelear nuevamente la Copa Sudamericana.

No ha llegado ninguna oferta al club con el monto que la U tiene como valorización de Lucas Assadi“, dijo tajante Manuel Mayo.

Dura advertencia a U de Chile: Palestino “frena” la venta de Lucas Assadi al Atlético Mineiro

ver también

Dura advertencia a U de Chile: Palestino “frena” la venta de Lucas Assadi al Atlético Mineiro

La U cuenta con Assadi para el 2026: quiere privilegiar lo deportivo

Es que en la U esperan mínimo 5 millones por Assadi. Y tras la denuncia de Palestino por “mal pagadores”, los azules exigen que cualquier nueva oferta de Atlético Mineiro sea de forma inmediata y en una sola cuota.

Publicidad

Asimismo, el directivo sostiene que “Lucas es un jugador exportable y para nosotros es muy importante desde lo deportivo, porque cambia partidos. Hemos venido conversando de su extensión con un contrato más importante para él y entendemos que tiene estas propuestas. Pero estamos privilegiando lo deportivo“.

“Él es muy importante para los objetivos que tenemos este año, entendemos que quiere partir, pero buscamos que sea en un momento justo para él y para el club y que llegue a un mercado dónde siga creciendo. Hoy lo tenemos contemplado para conseguir los objetivos que nos hemos planteado“, sentenció Mayo.

La fuerte respuesta de Atlético Mineiro a Palestino por meterse en el fichaje de Assadi: “No tiene…”

ver también

La fuerte respuesta de Atlético Mineiro a Palestino por meterse en el fichaje de Assadi: “No tiene…”

Cabe recordar que Assadi tiene contrato con la U hasta diciembre de este año. La idea de la U es ofrecerle una mejora considerable en las condiciones hasta 2027, pero considerando que parta a fines de este 2026, con el título bajo el brazo y un fichaje que deje réditos económicos a ambas partes.

Publicidad
Lee también
Un talento que jugó en Europa le da un tip a Assadi por su gran sueño
U de Chile

Un talento que jugó en Europa le da un tip a Assadi por su gran sueño

La respuesta de Mineiro a Palestino tras meterse por Assadi
U de Chile

La respuesta de Mineiro a Palestino tras meterse por Assadi

La U habla por primera vez de la salida de Lucas Assadi
U de Chile

La U habla por primera vez de la salida de Lucas Assadi

Luces de lo que Ortiz busca para el arco de Colo Colo: "Quiere a..."
Colo Colo

Luces de lo que Ortiz busca para el arco de Colo Colo: "Quiere a..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo