El futuro de Lucas Assadi está en duda, pero dependerá del mismo jugador y de Universidad de Chile, claro. Es que desde el Chuncho reconocieron que están intentado convencer al joven crack formado en el CDA para que se mantenga en el club.

Assadi es seguido de Israel y Europa. Además, el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli presentó una oferta que alcanza los 4,5 millones de dólares para llevarse Assadi.

En medio de esta vorágine, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, reveló que la idea es convencer a Assadi de mantenerse en la U al menos hasta fin de año. El objetivo es ser campeones de la Liga de Primera y pelear nuevamente la Copa Sudamericana.

“No ha llegado ninguna oferta al club con el monto que la U tiene como valorización de Lucas Assadi“, dijo tajante Manuel Mayo.

ver también Dura advertencia a U de Chile: Palestino “frena” la venta de Lucas Assadi al Atlético Mineiro

La U cuenta con Assadi para el 2026: quiere privilegiar lo deportivo

Es que en la U esperan mínimo 5 millones por Assadi. Y tras la denuncia de Palestino por “mal pagadores”, los azules exigen que cualquier nueva oferta de Atlético Mineiro sea de forma inmediata y en una sola cuota.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, el directivo sostiene que “Lucas es un jugador exportable y para nosotros es muy importante desde lo deportivo, porque cambia partidos. Hemos venido conversando de su extensión con un contrato más importante para él y entendemos que tiene estas propuestas. Pero estamos privilegiando lo deportivo“.

“Él es muy importante para los objetivos que tenemos este año, entendemos que quiere partir, pero buscamos que sea en un momento justo para él y para el club y que llegue a un mercado dónde siga creciendo. Hoy lo tenemos contemplado para conseguir los objetivos que nos hemos planteado“, sentenció Mayo.

ver también La fuerte respuesta de Atlético Mineiro a Palestino por meterse en el fichaje de Assadi: “No tiene…”

Cabe recordar que Assadi tiene contrato con la U hasta diciembre de este año. La idea de la U es ofrecerle una mejora considerable en las condiciones hasta 2027, pero considerando que parta a fines de este 2026, con el título bajo el brazo y un fichaje que deje réditos económicos a ambas partes.

Publicidad